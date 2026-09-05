Expertos advierten sobre inseguridad jurídica tras fallos de la SCJN

GENERANDO AUDIO...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta cuestionamientos por resoluciones sobre impuestos, cuentas bancarias y cosa juzgada que, de acuerdo con especialistas, han generado preocupación sobre la seguridad jurídica en México, a un año de la llegada de la actual integración del máximo tribunal.

Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que, si la Corte comienza a revisar asuntos ya resueltos y a llevar sus efectos hacia el pasado, puede generar “una profunda inseguridad jurídica”. Incluso, señaló que este tipo de incertidumbre puede provocar que las inversiones extranjeras dejen de llegar.

SCJN es señalada por priorizar la recaudación fiscal

Una de las principales críticas apunta a las resoluciones en materia fiscal. De acuerdo con el material, distintos fallos de la SCJN obligaron al pago de adeudos por más de 48 mil millones de pesos, luego de que los ministros descharon los recursos de inconstitucionalidad que promovieron diversos corporativos.

Javier Martín Reyes, investigador del IIJ-UNAM, calificó a la actual Corte como una institución que, “en temas fiscales”, será “tremendamente deferente” con el Estado mexicano.

El especialista explicó que las necesidades de recursos del Gobierno y las presiones que genera el gasto público han llevado a las autoridades hacendarias a actuar con “creciente agresividad contra la iniciativa privada”.

Cuentas congeladas sin orden judicial generan críticas

Otro punto señalado es el aval de la SCJN a la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias sin una orden judicial, bajo determinados supuestos.

El maestro en Historia del Derecho Daniel Quintanilla Castro señaló que las resoluciones de la Corte tienen efectos vinculantes para personas físicas y morales.

El especialista también advirtió que México atraviesa un momento en el que existe un marco normativo más estricto e invasivo. Por ello, las decisiones del máximo tribunal adquieren especial relevancia.

Cosa juzgada y el caso Juegos del Bajío

Otro de los cuestionamientos se relaciona con el principio de cosa juzgada, que establece la certeza y definitividad de las resoluciones judiciales.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa ha explicado que esta figura representa “la seguridad jurídica” y “la certeza” en el país. Según lo comentado, busca dar definitividad a las cuestiones jurídicas que ya fueron sancionadas.

Sin embargo, el posible alcance de este principio volvió al centro de la discusión con el caso Juegos del Bajío, donde se planteó la posibilidad de reabrir un litigio fiscal.

SCJN mantiene pendiente la prisión preventiva oficiosa

Los especialistas también cuestionaron que la Corte no haya resuelto el tema de la prisión preventiva oficiosa. Pedro Salazar consideró que corresponde a la SCJN pronunciarse sobre la validez de esta figura frente al marco constitucional y las obligaciones internacionales de México.

A estas críticas se suman cuestionamientos por la solicitud de mayor presupuesto y por el conflicto relacionado con el relevo en la presidencia del máximo tribunal.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.