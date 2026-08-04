Qué hace la Oficina de la Presidencia, estas son sus funciones

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Foto: Rocío Iriarte / Uno TV

Ahora que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que define, organiza y actualiza las funciones de cada área de la Oficina de la Presidencia de la República, te diremos qué es lo que hace para apoyar a la titular del Ejecutivo Federal.

Este Reglamento Interior establece la estructura integrada por unidades de apoyo técnico, administrativo y operativo.

¿Qué establece el nuevo Reglamento de la Oficina de la Presidencia?

El nuevo Reglamento Interior señala que la Oficina de la Presidencia es la unidad encargada de brindar apoyo directo a la persona titular del Ejecutivo Federal y de dar seguimiento permanente a las políticas públicas, sin sustituir las atribuciones de las dependencias federales. Además, precisa la organización interna y las responsabilidades de cada una de sus áreas.

La estructura queda integrada por unidades de apoyo técnico, administrativo y operativo. Entre ellas se encuentran la Jefatura de la Oficina, la Secretaría Particular, la Secretaría Técnica del Gabinete, las coordinaciones generales de Comunicación Social, Política y Gobierno, Programas para el Desarrollo, Asesores, Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Vinculación e Información, así como áreas encargadas de recursos humanos, finanzas, tecnologías de la información y atención ciudadana.

📄 DOF 04-08-26 | Presidencia actualiza su estructura y funcionamiento



El Diario Oficial de la Federación publicó el nuevo Reglamento Interior de la Oficina de la Presidencia de la República, que define su organización, competencias y mecanismos de coordinación para apoyar… pic.twitter.com/sjpT1JKbr4 — Revista Legislatura (@Rlegislatura) August 4, 2026

Como parte de la reorganización, el nuevo reglamento ya no contempla la figura de la Vocería de la Presidencia que existía en la normatividad anterior. En su lugar, la Coordinación General de Comunicación Social concentrará las funciones relacionadas con la política de comunicación del Gobierno federal, la coordinación de las áreas de comunicación de las dependencias y la difusión de la información institucional.

Asimismo, la Unidad de Ayudantía queda adscrita a la Secretaría Particular, desde donde tendrá a su cargo el apoyo logístico y operativo para las actividades públicas y privadas de la persona titular del Ejecutivo Federal, incluyendo la coordinación de traslados, eventos y acciones de seguridad.

¿Qué cambia con el nuevo Reglamento?

El reglamento distribuye tareas específicas entre las distintas áreas para respaldar el trabajo de la Presidencia.

Entre las funciones más relevantes destacan:

Dar seguimiento a los proyectos y programas prioritarios del Gobierno federal

Supervisar el avance de proyectos de infraestructura considerados estratégicos

Coordinar la agenda institucional y las actividades oficiales de la Presidencia

Diseñar y conducir la política de comunicación social del Gobierno federal

Coordinar las campañas y la comunicación digital institucional

Atender las solicitudes ciudadanas dirigidas a la Presidencia

Coordinar la relación con gobiernos estatales y municipales

Administrar los recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos de la Oficina

Garantizar las acciones en materia de transparencia y protección de datos

Apoyar con estudios, análisis e información para la toma de decisiones de la titular del Ejecutivo Federal

¿Cuándo entra en vigor?

Los artículos transitorios establecen que el nuevo Reglamento Interior entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, queda abrogado el reglamento publicado el 9 de diciembre de 2019, y se precisa que los cambios deberán realizarse con el presupuesto ya aprobado, por lo que no se autorizarán ampliaciones presupuestales para la Oficina de la Presidencia.



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