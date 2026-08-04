Segundo Simulacro Nacional: habrá 5 escenarios sísmicos en distintas regiones
El Gobierno de México dio a conocer la hipótesis oficial que se utilizará durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca fortalecer la preparación de autoridades y población ante un posible sismo de gran magnitud.
Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el simulacro se llevará a cabo en los 32 estados de la República, bajo cinco escenarios sísmicos diferentes, diseñados con base en información geofísica oficial y representativos de la actividad sísmica de distintas regiones del país.
¿Cómo será la hipótesis del sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026?
Para la zona centro del país, donde se encuentra la Ciudad de México (CDMX), la hipótesis contempla un sismo de magnitud 7.7, con las siguientes características:
- Magnitud: 7.7
- Epicentro: 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla
- Profundidad: 67 kilómetros
Este escenario será aplicado en las siguientes entidades:
- Ciudad de México
- Colima
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelos
- Nayarit
- Puebla
- Querétaro
- Tlaxcala
- Veracruz
Las cinco hipótesis sísmicas que se aplicarán en el país
Además del escenario para la zona centro, la CNPC estableció otros cuatro ejercicios de acuerdo con la sismicidad de cada región.
Zona Noroeste
La hipótesis será un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Baja California, y se aplicará en:
- Baja California
- Baja California Sur
- Chihuahua
- Sonora
- Sinaloa
Zona Noreste
En esta región se simulará un temblor de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad Allende, Nuevo León.
Participarán:
- Aguascalientes
- Coahuila
- Durango
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Tamaulipas
- Zacatecas
Península de Yucatán
Para esta zona se planteó un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.
Las entidades participantes serán:
- Campeche
- Quintana Roo
- Yucatán
Golfo de Tehuantepec
El quinto escenario considera un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.
Aplicará en:
- Chiapas
- Oaxaca
- Tabasco
¿Cuál es el objetivo del Segundo Simulacro Nacional 2026?
La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que el propósito del ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, las brigadas de Protección Civil y la población ante una emergencia por sismo.
Asimismo, señaló que las cinco hipótesis fueron elaboradas con base en estudios geofísicos oficiales para representar distintos escenarios de riesgo en el territorio nacional, con el fin de fortalecer los protocolos de actuación, mejorar los tiempos de respuesta y fomentar una mayor cultura de prevención entre la ciudadanía.
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