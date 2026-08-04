Segundo Simulacro Nacional: habrá 5 escenarios sísmicos en distintas regiones

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Segundo Simulacro Nacional 2026 y su hipótesis. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México dio a conocer la hipótesis oficial que se utilizará durante el Segundo Simulacro Nacional 2026, un ejercicio que busca fortalecer la preparación de autoridades y población ante un posible sismo de gran magnitud.

Asimismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el simulacro se llevará a cabo en los 32 estados de la República, bajo cinco escenarios sísmicos diferentes, diseñados con base en información geofísica oficial y representativos de la actividad sísmica de distintas regiones del país.

Hipótesis sísmicas. Foto: simulacronacional.sspc.gob.mx

¿Cómo será la hipótesis del sismo para el Segundo Simulacro Nacional 2026?

Para la zona centro del país, donde se encuentra la Ciudad de México (CDMX), la hipótesis contempla un sismo de magnitud 7.7, con las siguientes características:

Magnitud: 7.7

7.7 Epicentro: 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla

15 kilómetros al sur-suroeste de Profundidad: 67 kilómetros

Este escenario será aplicado en las siguientes entidades:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

Las cinco hipótesis sísmicas que se aplicarán en el país

Además del escenario para la zona centro, la CNPC estableció otros cuatro ejercicios de acuerdo con la sismicidad de cada región.

Zona Noroeste

La hipótesis será un sismo de magnitud 7.1, con epicentro en Baja California, y se aplicará en:

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Sonora

Sinaloa

Zona Noreste

En esta región se simulará un temblor de magnitud 5.2, con epicentro en Ciudad Allende, Nuevo León.

Participarán:

Aguascalientes

Coahuila

Durango

Nuevo León

San Luis Potosí

Tamaulipas

Zacatecas

Península de Yucatán

Para esta zona se planteó un sismo de magnitud 7.0, con epicentro en Cabo Catoche, Quintana Roo.

Las entidades participantes serán:

Campeche

Quintana Roo

Yucatán

Golfo de Tehuantepec

El quinto escenario considera un sismo de magnitud 7.6, con epicentro en Tonalá, Chiapas.

Aplicará en:

Chiapas

Oaxaca

Tabasco

¿Cuál es el objetivo del Segundo Simulacro Nacional 2026?

La Coordinación Nacional de Protección Civil explicó que el propósito del ejercicio es evaluar la capacidad de respuesta de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, las brigadas de Protección Civil y la población ante una emergencia por sismo.

Asimismo, señaló que las cinco hipótesis fueron elaboradas con base en estudios geofísicos oficiales para representar distintos escenarios de riesgo en el territorio nacional, con el fin de fortalecer los protocolos de actuación, mejorar los tiempos de respuesta y fomentar una mayor cultura de prevención entre la ciudadanía.

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