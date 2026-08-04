Aspirantes presentan primeros amparos contra la UNAM por la cancelación del examen 2026

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Los amparos aún no han sido admitidos a trámite. Foto: Cuartoscuro

La cancelación del examen de ingreso a la UNAM ya llegó a los tribunales. Un grupo de aspirantes a licenciatura promovió los primeros cuatro juicios de amparo contra la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomada tras detectar irregularidades en el proceso de admisión.

Los recursos fueron presentados a finales de julio por jóvenes que buscan ingresar a las carreras de Derecho, Arquitectura y Medicina, quienes consideran que la medida afecta sus aspiraciones académicas.

¿Quiénes presentaron los amparos contra la UNAM?

Los cuatro juicios de amparo fueron promovidos por:

Yamile Nechar

José Carlos Rodríguez

Oscar Josias Sánchez Ramos

Edith González

Las demandas fueron turnadas a los Juzgados Noveno y Decimotercero en Materia Administrativa, a cargo de las juezas Verónica Yessel Beltrán Murguía y Adriana Judith Uribe Vidal, respectivamente.

¿Qué sigue en los juicios de amparo?

Hasta el momento, los amparos no han sido admitidos a trámite. Las juezas otorgaron a los aspirantes un plazo de cinco días para corregir diversas deficiencias detectadas en los escritos presentados.

Una vez que los estudiantes subsanen esas observaciones, los juzgados determinarán si admiten las demandas y si conceden o no la suspensión del acto reclamado, es decir, la medida que buscan para impugnar la cancelación del examen de ingreso.

La decisión judicial marcará el siguiente paso en la controversia legal derivada del proceso de admisión a la máxima casa de estudios del país.

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