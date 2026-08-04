Exhiben a docentes por presunta trampa durante examen de promoción de USICAMM

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Autoridades detectan irregularidades en prueba. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Los intentos por hacer trampa en un examen habrían llegado, también, a los docentes. En redes sociales circulan imágenes de profesores que, presuntamente, infringieron las normas en la prueba de promoción horizontal realizada por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Las fotografías de profesoras comenzaron a circular en diversos perfiles de redes sociales, en donde se ve cómo, apoyadas por el celular, presuntamente trataron de responder la prueba.

Docentes intentan hacer trampa, pero son exhibidos

En las imágenes compartidas también se puede apreciar cómo dos de las mujeres que realizaban la prueba de la USICAMM sacan el celular para ayudarse a contestar las preguntas.

Sin embargo, el uso del teléfono móvil no fue el único método que los profesores encontraron en su intento de burlar a las autoridades, pues, según lo compartido, también utilizaron a terceros para responder la prueba.

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La USICAMM difundió en redes sociales imágenes y capturas de pantalla de docentes señalados por presuntas irregularidades durante una evaluación para la Promoción Horizontal 2026, una decisión que… pic.twitter.com/lgZ9alnAL8 — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) August 4, 2026

Según se observa, una mujer utilizó la fotografía de una profesora para ponerla frente a la cámara y fingir que era ella quien se encontraba realizando la prueba. Aunque un mal movimiento dejó al descubierto la trampa.

Hasta ahora, no hay un posicionamiento oficial por parte de la USICAMM respecto a cómo se hicieron públicas las imágenes de los presuntos infractores ni de las sanciones que enfrentarían.

Ofrecían las respuestas a cambio de 8 mil pesos

Previo a que los profesores realizaran la prueba, la USICAMM interpuso una denuncia formal tras detectar que se estaba ofreciendo el examen con todo y respuestas a cambio de 8 mil pesos.

A través de sus redes sociales, la USICAMM compartió una conversación de la persona que aseguraba contar con las respuestas de la prueba y cómo, según las indicaciones dadas, podría burlar el sistema de la promoción horizontal.

“Le proporcionaríamos un correo y contraseña a la cual usted tendrá que ingresar desde un celular para que pueda ver las preguntas con respuestas. Pero, para eso, tiene que tener a alguien auxiliándole a un lado, esta persona es la que le estará ayudando, dándole las respuestas que nosotros le enviaremos”. Oferta fraudulenta denunciada por la USICAMM

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