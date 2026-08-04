Simulacro Nacional: la alerta sonará en celulares de los 32 estados

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CNPC busca sumar a todo el país a Simulacro Nacional. Foto: Cuartoscuro

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció hoy los lineamientos para el Segundo Simulacro Nacional de este 2026 que se llevará a cabo el 19 de septiembre y anunció que la alerta sonará en los celulares de las 32 entidades del país.

Durante la conferencia, las autoridades afirmaron que el propósito de este simulacro es fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta de autoridades, instituciones y ciudadanía ante una situación de emergencia a nivel nacional.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026?

El ejercicio se realizará de manera simultánea el próximo sábado 19 de septiembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la CNPC convocaron a dependencias federales, gobiernos estatales, empresas, escuelas e instituciones privadas a participar en la jornada, considerada una de las más importantes en materia de prevención de riesgos.

Además de la activación de altavoces y sistemas de alerta en diversas ciudades, por primera vez el mensaje preventivo llegará a teléfonos celulares de las 32 entidades del país.

Habrá cinco escenarios sísmicos en distintas regiones

La CNPC informó que el simulacro se desarrollará con base en cinco hipótesis sísmicas diseñadas a partir de información geofísica oficial y adaptadas a las distintas regiones del país.

Para la zona centro, considerada el escenario principal, se simulará un sismo de magnitud 7.7, con epicentro ubicado a 15 kilómetros al sur-suroeste de Tehuacán, Puebla, y una profundidad de 67 kilómetros.

Esta hipótesis será aplicada en:

Ciudad de México

Colima

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

También se contemplan escenarios de magnitud 7.1 en Baja California, 5.2 en Nuevo León, 7.0 en Quintana Roo y 7.6 en Chiapas.

Hipótesis sísmicas. Foto: simulacronacional.sspc.gob.mx

Estados sin riesgo sísmico frecuente podrán adaptar el ejercicio

Las autoridades señalaron que las entidades donde los sismos no representan el principal riesgo podrán desarrollar simulaciones acordes con las amenazas que enfrentan de manera habitual.

Entre las hipótesis que podrían emplearse se encuentran incendios, inundaciones, fugas de materiales peligrosos, huracanes o cualquier emergencia identificada previamente por las unidades internas de Protección Civil.

Buscan evaluar protocolos y capacidad de respuesta

La CNPC explicó que el objetivo del simulacro es poner a prueba los planes de emergencia, la coordinación institucional y la capacidad de reacción de brigadas, dependencias y población en general.

Las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales de Protección Civil y aprovechar el ejercicio para identificar rutas de evacuación, puntos de reunión y medidas de seguridad en hogares, escuelas y centros de trabajo.

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