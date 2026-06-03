Olga Sánchez Cordero dejará cargos públicos al finalizar su periodo como diputada

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La ministra en retiro y diputada dejará la política en 2027. Foto: Especial

La diputada federal de Morena, Olga Sánchez Cordero, confirmó que dejará la política en 2027, cuando concluya la actual Legislatura, para retomar actividades vinculadas con la academia y el ejercicio profesional tras décadas de trayectoria en el servicio público y el Poder Judicial.

Durante una entrevista con un medio nacional, la legisladora informó que la decisión ya fue tomada y que incluso la comunicó al coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

“Le dije, mira Ricardo, yo me retiro en el 27, esto ya es una decisión tomada”, expresó Sánchez Cordero al referirse a los planes que tiene una vez que concluya su encargo como diputada federal.

La exsecretaria de Gobernación señaló que esta determinación marcará el cierre de su participación en cargos públicos. Indicó además que analiza distintas actividades para esta nueva etapa, entre ellas regresar al ámbito notarial y fortalecer su participación en espacios académicos.

“No sé qué voy a hacer, soy vicepresidenta del INAP, seguramente me dedicaré a dar conferencias y a un tema estrictamente académico”, comentó.

Olga Sánchez Cordero prevé regresar a la academia

Tras anunciar su salida de la política, Olga Sánchez Cordero explicó que contempla dedicar más tiempo a proyectos relacionados con la formación académica y la difusión de conocimientos en materia jurídica y administrativa.

La legisladora recordó que actualmente es vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), organismo enfocado en la capacitación y profesionalización de servidores públicos.

Además, señaló que cuenta con la posibilidad de reincorporarse a su notaría, actividad profesional que podría combinar con conferencias y otras labores académicas una vez concluida su etapa legislativa.

Su anuncio ocurre mientras continúa desempeñando funciones como diputada federal en la actual Legislatura.

Participación reciente en el debate legislativo

En fechas recientes, Olga Sánchez Cordero participó en la discusión de una reforma relacionada con la intervención extranjera como causal de nulidad electoral.

Durante el debate legislativo, la diputada decidió abstenerse de votar. Explicó que la redacción de la propuesta permitía distintas interpretaciones respecto a los supuestos normativos que podrían incorporarse.

La postura llamó la atención debido a la experiencia jurídica de la exministra y a su participación en temas legislativos vinculados con el marco constitucional y electoral.

La trayectoria de Olga Sánchez Cordero en el servicio público

La trayectoria de Olga Sánchez Cordero ha estado vinculada tanto al ámbito judicial como a la administración pública y al Poder Legislativo.

Es licenciada en Derecho y en 1995 fue designada ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, responsabilidad que desempeñó durante 20 años.

Después de concluir su etapa en el máximo tribunal del país, se incorporó a la vida política nacional.

Entre los cargos que ha ocupado destacan:

Secretaria de Gobernación entre 2018 y 2021 durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador

Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República

Senadora de la República

Diputada federal por Morena

A lo largo de su carrera también ha mantenido actividades relacionadas con la formación de servidores públicos y la promoción de estudios en materia jurídica y administrativa.

Con el anuncio de su retiro para 2027, Sánchez Cordero prevé cerrar su participación en cargos públicos y concentrarse en actividades académicas y profesionales una vez concluida la actual Legislatura.

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