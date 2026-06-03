¿Qué sigue para la CNTE? Gobierno confirma reunión este miércoles y plantea dos mesas técnicas

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

El diálogo entre el Gobierno de México y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continuará este miércoles a las 10:00 horas en la Secretaría de Gobernación (Segob), donde además se busca instalar dos mesas técnicas para dar seguimiento a las demandas del magisterio, informaron autoridades federales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señalaron que existe disposición para mantener abiertas las negociaciones y avanzar en la revisión de los temas planteados por la Coordinadora.

Segob confirma continuidad de las negociaciones con la CNTE

Rosa Icela Rodríguez aseguró que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Gobierno de México mantiene abierta la vía del diálogo permanente, respetuoso y constructivo con las maestras y maestros de la CNTE.

La funcionaria reiteró la voluntad de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE para continuar en la mesa de trabajo y atender los temas que preocupan al magisterio.

Tenemos el compromiso con la #CNTE de continuar mañana miércoles con la mesa de trabajo iniciada hoy. La concertación es la vía correcta para la solución de conflictos. Condenamos la violencia y el vandalismo. 🇲🇽 @rosaicela_ @mario_delgado @martibatres @SEP_mx @ISSSTE_mx… pic.twitter.com/9EJAZwzqnH — Gobernación (@SEGOB_mx) June 3, 2026

Además, informó que existen dos mesas técnicas propuestas para profundizar en las discusiones y que ahora se espera que la CNTE designe a sus representantes para participar en ellas.

Las mesas técnicas, el siguiente paso en la negociación

Uno de los principales anuncios realizados por las autoridades fue la propuesta de instalar dos mesas técnicas que permitan avanzar en temas específicos planteados por el magisterio.

Rosa Icela Rodríguez exhortó a las maestras y maestros a continuar el intercambio directo mediante estas mesas de trabajo, mientras que Mario Delgado reiteró el llamado a establecer una mesa técnica relacionada con la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

El titular de la SEP afirmó que existe disposición de la presidenta Claudia Sheinbaum para cumplir el compromiso de desaparecer dicho organismo y trabajar de manera conjunta en una iniciativa que garantice los derechos de los trabajadores de la educación y la transparencia del proceso.

Gobierno insiste en privilegiar el diálogo

Tanto Segob como la SEP reiteraron que la vía institucional y el diálogo son los mecanismos para alcanzar acuerdos con la Coordinadora.

En comunicados por separado, ambas dependencias llamaron a la CNTE a reanudar las mesas de trabajo y continuar la búsqueda de soluciones mediante el entendimiento y la negociación. También pidieron que las movilizaciones se desarrollen de manera pacífica y con respeto a la movilidad de la ciudadanía y al funcionamiento de los servicios públicos.

También seguirán las conversaciones sobre el ISSSTE

Por su parte, Martí Batres, director del ISSSTE, señaló que el Gobierno federal mantiene la disposición de seguir transformando al la dependencia que dirige para mejorar la calidad de los servicios que reciben las y los docentes.

Asimismo, indicó que existe apertura para estudiar, discutir y acordar lineamientos que permitan fortalecer gradualmente las políticas solidarias y públicas relacionadas con las prestaciones de los trabajadores de la educación.

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