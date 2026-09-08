Senado notificará salida de Enrique Inzunza de Morena este martes

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Senado notificará salida de Inzunza de Morena. Foto: Cuartoscuro

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier, informó que este martes se notificará al pleno la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena.

Además, adelantó que en los próximos días se realizará la reasignación de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, actualmente encabezada por el senador.

🚨El presidente de la Jucopo del Senado, Ignacio Mier, informó que este martes se notificará al pleno la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena.



Además, adelantó que en los próximos días se reasignará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos,… pic.twitter.com/e5KnZTAC8l — Azucena Uresti (@azucenau) September 7, 2026

Senado notificará al pleno la salida de Inzunza

Ignacio Mier explicó que la Mesa Directiva del Senado recibirá el escrito relacionado con la salida de Enrique Inzunza del grupo parlamentario de Morena, para posteriormente darlo a conocer formalmente ante el pleno.

“Le vamos a dar cumplimiento estricto a lo que establece el reglamento”, señaló el presidente de la Jucopo.

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, el procedimiento se realizará conforme a las disposiciones que regulan la integración de los grupos parlamentarios y la distribución de los espacios dentro del Senado.

Mier indicó que el escrito que le fue entregado será remitido a la Mesa Directiva para que el pleno tenga conocimiento formal de la decisión.

¿Qué pasará con la Comisión de Estudios Legislativos?

Además de la salida de Inzunza del grupo parlamentario de Morena, la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos será reasignada.

Ignacio Mier explicó que la distribución de las presidencias de las comisiones corresponde al peso que tiene cada grupo parlamentario dentro del Senado.

En ese sentido, señaló que, cuando un senador deja de pertenecer a un grupo parlamentario, la asignación de los espacios debe realizarse conforme a las reglas establecidas.

“En el caso del Grupo Parlamentario de Morena, vamos a hacer la reasignación correspondiente”, explicó.

Por el momento, todavía no se ha definido quién ocupará la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos.

Morena aún no define quién presidirá la Comisión

El presidente de la Jucopo señaló que la definición de la nueva presidencia dependerá también de los movimientos que se presenten entre los integrantes del Senado.

Mier explicó que algunos legisladores solicitaron licencia y todavía no se conoce con certeza quiénes regresarán a sus funciones ni cuántos de ellos lo harán.

Por esta razón, Morena aún no determina quién ocupará la presidencia de la comisión. El legislador estimó que la redistribución de las presidencias podría realizarse durante la cuarta semana de septiembre.

“Todavía no sabemos quiénes van a regresar ni cuántos regresarán. Lo que sí sabemos es que será en los próximos días”, señaló.

¿Cuándo se conocerán los cambios?

La primera notificación formal ocurrirá este martes, cuando el escrito relacionado con la salida de Enrique Inzunza sea presentado ante el pleno del Senado.

Posteriormente, Morena deberá definir la reasignación de la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, tomando en cuenta la composición de los grupos parlamentarios y los movimientos derivados de las licencias solicitadas.

Mier reiteró que el proceso se realizará conforme al reglamento del Senado y que la redistribución de las presidencias de las comisiones podría concretarse hacia la cuarta semana de septiembre.

La salida de Inzunza del grupo parlamentario de Morena ocurre después de que el legislador ha sido objeto de señalamientos en Estados Unidos por presuntos vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico. Dichos señalamientos deberán ser considerados dentro del ámbito correspondiente y no constituyen por sí mismos una determinación judicial.

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