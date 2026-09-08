Alertan por trata laboral de mexicanos en EE. UU. pese a contar con visas legales

GENERANDO AUDIO...

Migrantes podrían ser víctimas de delitos. Foto: Reuters | Ilustrativa

A pesar de llegar a Estados Unidos con visas de trabajo legales, cientos de mexicanos no están exentos de convertirse en víctimas de trata laboral, advirtió Marisa Montes, directora de la Clínica de Justicia para Migrantes de Loyola.

Entre 2018 y 2020, al menos 3 mil 694 mexicanos con visas de trabajo H-2A y H-2B fueron identificados como víctimas de trata laboral, aunque la especialista advirtió que la cifra podría ser mayor debido a los casos que no se denuncian.

Montes presentó estos datos durante el foro “Los derechos de las y los mexicanos en el exterior, movilidad laboral”, realizado en la Cámara de Diputados.

Trata laboral afecta a mexicanos con visas H-2A y H-2B

La especialista explicó que existe un subregistro de víctimas, debido a que muchas personas migrantes desconocen sus derechos o tienen miedo de denunciar.

Entre los principales obstáculos mencionó la débil supervisión, el temor de las víctimas a acudir ante las autoridades y las posibles represalias contra ellas o sus familias en México.

Las formas de abuso más frecuentes incluyen:

Amenazas de deportación

Jornadas excesivas de trabajo

Retención de salarios

Fraude o engaño relacionado con el empleo

Reclutamiento por WhatsApp y deudas que no terminan

Marisa Montes compartió el caso de un trabajador mexicano originario de Jalisco, identificado durante su exposición como Ignacio, quien presuntamente fue reclutado por una agencia mediante WhatsApp.

Según relató, el reclutador le pidió enviar su pasaporte y le prometió trabajo en un rancho de Estados Unidos, con un salario mínimo y buenas condiciones laborales.

Sin embargo, al llegar a un rancho en Nevada, el trabajador fue informado de que tenía una deuda relacionada con los gastos de transporte y la visa.

Posteriormente, también le cobraban alojamiento, transporte y comida, lo que provocó una deuda que, según el testimonio presentado, era difícil de terminar de pagar.

La especialista explicó que cobrar a los trabajadores por algunos de estos conceptos puede ser ilegal.

Ante esta situación, el mexicano tuvo que escapar del rancho y denunciar el caso ante la Clínica de Justicia para Migrantes de Loyola, ubicada en Los Ángeles, California.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.