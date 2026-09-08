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Sequía en México. Foto: Cuartoscuro

Pese a que en los últimos días ha llovido en grandes zonas del territorio, la sequía en México aumenta: 8.9% del territorio ya tiene sequía moderada o severa, según el dato más reciente del Monitor de Sequía en México(MSM).

Si bien 64.7% del territorio no presentaba afectación, el 26.4% se encontraba en condiciones anormalmente secas. Según los datos al 31 de agosto, las áreas con sequía moderada a severa ocupaban 8.9% del territorio nacional, un aumento de 5.4 puntos porcentuales frente al registro del 15 de agosto.

La sequía moderada alcanzó 8.4% del territorio, mientras la sequía severa representó 0.5%. No se registró superficie con sequía extrema ni excepcional.

Según los datos duros del Monitor de Sequía, de los 2 mil 478 municipios analizados se tuvieron los siguientes resultados:

Mil 226 municipios sin afectación

887 municipios anormalmente secos

365 municipios sin sequía

Monitor de Sequía de México (MSM), 31 de agosto de 2026

El déficit de lluvias persiste en gran parte del país

Durante la segunda quincena de agosto se registraron lluvias por arriba del promedio en zonas puntuales del noroeste, occidente y centro, así como en la península de Yucatán.

Estas precipitaciones estuvieron asociadas con el monzón mexicano, el paso de ondas tropicales y la presencia de canales de baja presión y vaguadas.

Sin embargo, los déficits de precipitación persistieron en la mayor parte del territorio nacional, principalmente en la región sur.

Olas de calor favorecieron el avance de la sequía

Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera favoreció condiciones de tiempo estable y la ocurrencia de ondas de calor en el noroeste, norte y noreste.

Estas condiciones contribuyeron al incremento de las áreas clasificadas como anormalmente secas y con sequía moderada.

El aumento se observó en zonas del norte, noreste, centro y sur del país, además de la península de Yucatán.

La sequía moderada creció desde julio

El comportamiento de los últimos cortes muestra un cambio importante durante el verano. Al 15 de julio, la sequía moderada a severa afectaba 2.1% del territorio nacional. Para el 30 de julio, la cifra subió a 2.7%. El 15 de agosto alcanzó 3.5% y, al cierre del mes, llegó a 8.9%.

En contraste, la superficie sin afectación pasó de 79.8% el 15 de julio a 64.7% el 31 de agosto.

🌵 Desde 2021, Chihuahua ha pasado 40 de los últimos 68 meses con al menos un municipio con sequía excepcional.



💧 No es un caso aislado: Sonora, Coahuila y Durango concentran la mayor recurrencia de sequía severa y extrema a nivel nacional.



🚨 En 2023, 27% de los municipios de… pic.twitter.com/hzX7NEARfr — IMCO (@imcomx) September 6, 2026

Chihuahua acumula una alta recurrencia histórica

El comportamiento reciente se suma a una problemática que ha tenido una fuerte presencia en algunas entidades.

De acuerdo con la información del IMCO, Chihuahua acumula 40 de los últimos 68 meses con al menos un municipio en sequía excepcional.

Sonora, Coahuila, Durango, Sinaloa también presentan una alta recurrencia de condiciones de sequía severa y extrema.

Estos datos corresponden al análisis histórico de municipios y permiten dimensionar la persistencia del fenómeno en determinadas regiones.

En 2023, 27% de los municipios tuvo sequía todo el año

La presión sobre los municipios también quedó reflejada en 2023.

Durante los 12 meses de ese año, 27% de los municipios del país registró alguna categoría de sequía, de acuerdo con la información del IMCO.

La clasificación contempla desde anormalmente seco hasta sequía excepcional.

¿Cómo mide México la sequía?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) es la dependencia oficial encargada de proporcionar información meteorológica y climatológica en México.

Para detectar y dar seguimiento a la sequía, utiliza el Monitor de Sequía en México (MSM), que forma parte del Monitor de Sequía de América del Norte. El MSM combina distintos índices e indicadores para determinar las condiciones de sequía.

Cinco categorías definen la intensidad

El Monitor utiliza una escala de cinco categorías:

D0: anormalmente seco

D1: sequía moderada

D2: sequía severa

D3: sequía extrema

D4: sequía excepcional

Al 31 de agosto de 2026, la superficie nacional registraba 26.4% en D0, 8.4% en D1 y 0.5% en D2.

No había superficie clasificada en D3 ni D4.

El Monitor permite seguir la evolución del fenómeno

El MSM genera reportes con información sobre la situación de la sequía en México.

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