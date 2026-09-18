Operativos en Sinaloa y Nayarit dejan 8 detenidos, armas, 53 explosivos y más de 9 mil cartuchos asegurados

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Aseguran explosivos y miles de cartuchos en Sinaloa y Nayarit. Fotos: SSPCMéxico

Ocho personas fueron detenidas y se aseguraron armas de fuego, más de 9 mil cartuchos, 53 artefactos explosivos, vehículos y una embarcación durante diferentes operativos realizados en Sinaloa y Nayarit, informó el Gabinete de Seguridad.

Las acciones fueron encabezadas por elementos de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales.

Además de los aseguramientos, las corporaciones localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para la elaboración de metanfetamina y ubicaron un campamento presuntamente utilizado para actividades delictivas.

¿Qué aseguraron en Nayarit?

En Acaponeta, Nayarit, elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Marina y Policía Estatal detuvieron a siete personas, entre ellas tres menores de edad.

Durante esta acción fueron aseguradas 10 armas largas, 24 cargadores, 530 cartuchos, tres chalecos tácticos y dos vehículos.

Autoridades hallan armas, explosivos improvisados y cartuchos

En Mazatlán, Sinaloa, elementos de la FGR y la SSPC detuvieron, durante un dispositivo de inspección, seguridad y vigilancia, a un hombre identificado por las autoridades como integrante de una célula delictiva.

Al detenido le aseguraron un vehículo y un cargador abastecido de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En el mismo municipio, personal de Defensa localizó y aseguró 53 artefactos explosivos improvisados.

Mientras tanto, en Escuinapa, elementos de Marina realizaron un recorrido por el canal de Teacapán, donde encontraron una embarcación abandonada que transportaba 7 mil 940 cartuchos.

Otro de los aseguramientos ocurrió en Concordia, donde elementos del Ejército Mexicano localizaron un campamento clandestino. En el sitio encontraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 206 cartuchos, dos chalecos tácticos y dos placas balísticas.

Localizan laboratorio clandestino en Culiacán

En el poblado Corral Viejo, Culiacán, elementos de Marina y de la FGR localizaron un laboratorio clandestino para la elaboración de drogas sintéticas.

En el lugar fueron asegurados mil 350 litros de sustancias químicas, además de material diverso relacionado con las actividades que se realizaban en el sitio.

Las autoridades señalaron que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados entre instituciones federales y corporaciones estatales para reforzar la seguridad, detener a personas señaladas como generadoras de violencia y reducir las capacidades operativas de grupos delictivos.

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