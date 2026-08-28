Harfuch informó a la DEA sobre operativo contra el “Mencho”

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Harfuch informó a la DEA del operativo contra “El Mencho”. FOTO: Especal

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, fue quien comunicó directamente a Terry Cole, director de la DEA, el resultado de la operación contra Nemesio Oseguera, el “Mencho”, líder del CJNG, según reveló el propio director de la DEA en un encuentro en Argentina.

Ambos aseguraron durante el foro IDEC 40, en Argentina, que mantienen comunicación constante y comparten información entre sus instituciones.

Los funcionarios explicaron que esta colaboración busca acelerar investigaciones y anticipar delitos en ambos países. Harfuch señaló que el intercambio rápido de información permite actuar antes que las organizaciones criminales y detener con mayor rapidez a sus integrantes.

Harfuch revela apoyo en operativo

Durante la conversación, Terry Cole recordó que recibió una llamada de Harfuch aproximadamente media hora después de que Estados Unidos ganara la medalla de oro en hockey. El secretario mexicano le informó entonces sobre el resultado de la operación contra el “Mencho”.

Cole dijo que primero celebraron el resultado del operativo, pero el momento cambió al conocer la muerte de integrantes de las fuerzas de seguridad mexicanas.

Harfuch agregó que el operativo fue encabezado por componentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, entre ellos fuerzas especiales del Ejército y la Fuerza Aérea.

Además, reveló que hubo “apoyo significativo” de tecnología de Estados Unidos durante la operación. Para el secretario, esto refleja la capacidad de ambos países para trabajar con un objetivo común contra personas que generan violencia.

DEA y Harfuch aseguran que comparten información diariamente

Cole aseguró que él y Harfuch comparten información todos los días. También recordó que ha visitado al secretario en Ciudad de México y que el funcionario mexicano ha acudido dos veces a las instalaciones centrales de la DEA.

Harfuch señaló que la relación se basa en el respeto y la confianza. Añadió que buscan fortalecer el intercambio de información y conectar investigaciones realizadas en ambos países para ampliar los casos y obtener mejores resultados.

Las declaraciones de Terry Cole se realizaron durante el foro IDEC 40, en Buenos Aires, Argentina, donde abordó la colaboración entre las autoridades de México y Estados Unidos en materia de seguridad.

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