Papa León XIV concede Año Jubilar Guadalupano; inicia el 12 de octubre

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Año Jubilar Guadalupano comenzará con misa en la Basílica. CUARTOSCURO

La Arquidiócesis Primada de México informó que el Papa León XIV, concedió un Año Jubilar Guadalupano por el 50 aniversario de la dedicación de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe y del traslado de la Sagrada Imagen.

El periodo comenzará el próximo 12 de octubre de 2026 y concluirá el 12 de octubre de 2027. El anuncio fue realizado por el cardenal Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, quien también invitó a los fieles a participar en las actividades previstas para el inicio del Jubileo.

El Papa León XIV ha concedido un Año Jubilar Guadalupano con motivo del 50º aniversario de la Dedicación de la Nueva Basílica de Santa María de Guadalupe y del traslado de la Sagrada Imagen de Nuestra Madre, que se llevará a cabo del 12 de octubre de 2026 al 12 de octubre de… pic.twitter.com/jwjdQ26zv8 — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) September 10, 2026

Año Jubilar Guadalupano comenzará con misa en la Basílica

El Año Jubilar Guadalupano será inaugurado con una solemne Eucaristía el 12 de octubre a las 12:00 horas, fecha en la que también se conmemora el 131 aniversario de la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe.

De acuerdo con el comunicado, durante este periodo los fieles que visiten con devoción la Basílica de Guadalupe y participen en algún acto litúrgico o dediquen un tiempo de oración podrán obtener la indulgencia plenaria, bajo las condiciones habituales establecidas por la Iglesia.

Estas condiciones incluyen confesión, comunión Eucarística, rezo del credo y oración por las intenciones del Santo Padre. La indulgencia también podrá aplicarse por las almas del Purgatorio.

¿Qué actividades habrá el 11 y 12 de octubre?

La programación comenzará el domingo 11 de octubre. A las 8:30 horas habrá Laudes Solemnes y Misa Capitular; a las 12:00 horas se realizará la Misa Dominical, presidida por Carlos Aguiar Retes.

A las 17:00 horas se celebrarán las Vísperas Solemnes de la Dedicación de la Nueva Basílica de Guadalupe y, a las 18:00 horas, habrá una convivencia sacerdotal en la Sacristía Mayor.

El lunes 12 de octubre, las actividades iniciarán a las 8:30 horas con Laudes Solemnes y Misa Capitular. A las 11:00 horas se proyectará un video sobre la dedicación de la Nueva Basílica y el traslado de la Sagrada Imagen.

Puerta Santa abrirá durante la Misa de las Rosas

A las 12:00 horas se llevará a cabo la Misa de las Rosas, que incluirá la apertura de la Puerta Santa y será presidida por el cardenal Carlos Aguiar Retes.

La jornada continuará a las 14:00 horas con una convivencia sacerdotal; a las 17:00 horas habrá un Rosario Arquidiocesano y a las 18:00 horas, un concierto conmemorativo por el 50 aniversario.

Las actividades del día terminarán a las 19:00 horas con el Rosario del Amor Guadalupano dentro del recinto de la Basílica. La Arquidiócesis señaló que posteriormente se anunciarán más eventos relacionados con este Año Jubilar Guadalupano.

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