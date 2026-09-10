Sufren violencia el 54% de los residentes médicos en México, revela informe de la CNDH

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Foto: Getty Images/Ilustrativa

El 54 % de los médicos residentes del país sufrió violencia de colegas o superiores, como abuso laboral y acoso sexual, revela el informe especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Médicas Residentes en México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

La muestra: 678 residentes de los niveles 1 y 2 del IMSS, ISSSTE, Semar, Pemex, Defensa e instituciones privadas.

También informa que el 26.5 % realiza actividades sin una asesoría continua, subiendo a 52.1 % en las guardias. Además, un 24.2 % realizó guardias de castigo. Sólo 24.2 % recibe todos los medicamentos, materiales de curación e insumos necesarios, y 25.4 % nunca recibe materiales.

Mientras que, sobre la alimentación, 16.6 % no recibe alimentos durante su jornada laboral, situación más frecuente entre residentes del Seguro Social. Acerca del área de descanso, el 18.7 % no cuenta con ella, y de los que sí, 52 % la considera indigna.

Es el panorama de los médicos residentes, quienes sostienen buena parte de la operación de las clínicas y hospitales del país.

“No podemos aspirar a un sistema de salud fuerte si quienes lo sostienen día y noche en las áreas de guardias, las urgencias, en los quirófanos, enfrentan condiciones que vulneran sus propios derechos humanos”

Rosario Piedra / presidenta de la CNDH

“Las residencias médicas en México atraviesan por una crisis estructural, derivado del desmantelamiento histórico de los servicios públicos de salud de este país y plantea la necesidad de una actualización normativa”

Teresa Reyes / directora de despacho Sexta Visitaduría General, CNDH

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