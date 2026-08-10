Con fecha y sede para el examen de control, más de 43 mil aspirantes: UNAM

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

El 74.3% de los aspirantes convocados ya tienen fecha y sede para el Examen de Control Presencial para licenciatura, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de un comunicado, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) detalló que, entre las 14:00 horas del viernes 7 de agosto y las 15:00 horas de este domingo, 43 mil 619 aspirantes, equivalentes al 74.3% del total, ya obtuvieron una cita con fecha, sede y horario para presentar su evaluación.

#BoletínUNAM Más de 43 mil aspirantes ya tienen fecha y sede para el Examen de Control Presencial > https://t.co/bw3uZdS5jL pic.twitter.com/QRK3bLLNn7 — UNAM (@UNAM_MX) August 10, 2026

Asimismo, la UNAM indicó que la plataforma TU SITIO permanecerá habilitada de manera permanente para que quienes aún no completan este procedimiento puedan generar su cita “hasta un día antes del inicio de la aplicación de los exámenes en cada sede”.

Como parte de esta convocatoria, la Universidad determinó por primera vez tres sedes foráneas, con el objetivo de acercar el proceso de acceso a la educación superior a jóvenes de distintas entidades del país.

Toda vez que, para resolver dudas relacionadas con el proceso, la UNAM puso a disposición de los aspirantes el correo electrónico concursos_de_seleccion_2026@dgae.unam.mx.

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