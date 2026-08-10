Mandan a más de 100 nuevos combatientes mexicanos por incendios forestales en Canadá

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Envían a combatientes mexicanos a Canadá. Foto: SEMARNAT

El Gobierno federal dio a conocer que enviarán a más de 100 nuevos combatientes mexicanos a Canadá por los últimos incendios forestales que se han registrado en este país.

Más de 100 nuevos combatientes mexicanos llegarán a Canadá

Fue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) las dependencias que informaron que se enviarán 102 nuevos combatientes mexicanos por los incendios forestales en Canadá.

Al respecto, explicaron que esto es parte del cuarto despliegue de personal mexicano especializado en el manejo del fuego para apoyar las labores de combate y control de incendios forestales en territorio canadiense.

Este nuevo grupo está integrado por: 100 combatientes de incendios forestales y dos personas técnicas.

Y las y los integrantes provienen de los siguientes estados: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

“En este cuarto contingente participan mujeres y hombres con experiencia en el combate de incendios forestales, provenientes de la Conafor, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependencias ambientales estatales y municipales, instancias de Protección Civil, brigadas rurales de manejo del fuego y organizaciones de la sociedad civil”, agregan.

Se suman a más de 300 connacionales que ya están en Canadá

De acuerdo con las autoridades mexicanas, estos 102 nuevos combatientes mexicanos se suman a más de 300 que ya están en Canadá, específicamente en Ontario, donde apoyan las labores de combate y control de incendios forestales en los complejos Rinker Lake y Dryden, así como en la zona de Atikokan.

Sobre esto, señalaron que realizan diferentes acciones, entre las cuales están las siguientes: ataque directo al incendio, liquidación de puntos calientes con herramienta manual y bombas Mark 3, reconocimiento y rastreo de áreas con presencia de calor, derribo de arbolado peligroso e instalación de equipo para el abastecimiento de agua.

También informaron que en la provincia de Columbia Británica se encuentra desplegado el Equipo de Manejo de Incidentes de México, junto con dos brigadas, en apoyo al complejo Big Bar. Y resaltaron que esta es la primera vez en que México despliega este equipo para colaborar en la atención de incendios forestales en Canadá.

“La experiencia de las y los combatientes mexicanos contribuyen a las labores de supresión de incendios y, al mismo tiempo, fortalecen el intercambio de conocimientos y buenas prácticas en el manejo integral del fuego”, finalizaron.

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