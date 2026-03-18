Carreteras con más accidentes en México y qué tomar en cuenta al viajar en Semana Santa 2026

GENERANDO AUDIO...

Conoces cuáles son las carreteras donde hay más colisiones. Foto: Cuartoscuro

Salir a carretera en vacaciones puede ser un gran plan en Semana Santa, pero podría convertirse en una experiencia riesgosa si no tomas precauciones. En Unotv.com ya te mostramos cuáles son las carreteras más peligrosas de México; ahora te compartiremos otro dato clave: las carreteras donde se presentan más accidentes.

Conocer esta información del Anuario Estadístico de Colisiones en Carreteras Federales del Instituto Mexicano del Transporte y también del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública podría ayudarte a tomar mejores decisiones al viajar y mantenerte alerta en tus trayectos durante las vacaciones de Semana Santa 2026.

Carreteras con más accidentes en México

De acuerdo con el anuario de 2025, el más reciente, este sería el saldo de las 489 carreteras que registraron percances, presentamos el número de accidentes y el número de colisiones con víctimas, si quieres consultar el estudio, da clic en esta liga.

Tramo carretero Número de accidentes Colisiones con víctimas Coatzacoalcos- Villahermosa 335 57 Tejocotal – Tuxpan 222 49 Querétaro – San Luis Potosí 217 79 La Tinaja – Acayucan 212 34 Reforma Agraria – Puerto Juárez 202 48 Aguascalientes – Zacatecas 197 65 México – Querétaro 192 40 Zacatecas – Durango 187 67 Ent. Morelos – Saltillo 183 49 Tapanatepec – Talismán 173 25 Zapotlanejo-Lagos de Moreno (cuota) 170 32

Carreteras más peligrosas de México por delitos

De acuerdo con registros del Reporte de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, varias carreteras del país concentran el mayor número de denuncias por delitos.

Entre las rutas con mayor incidencia destacan:

Puebla – Córdoba

Autopista Matehuala – Monterrey

Morelia – Lázaro Cárdenas

México – Cuernavaca

Urracas – Matamoros – Reynosa

Querétaro – Irapuato

Toluca – México

El incremento del tránsito, el exceso de velocidad, la fatiga y las distracciones al volante elevan significativamente el riesgo de accidentes en estas rutas.

Recomendaciones clave de la SICT para viajar seguro

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitió una serie de 7 recomendaciones para reducir riesgos en carretera, tómalas en cuenta ahora que te lances al camino.

Revisa tu vehículo antes de salir

Verifica frenos, luces, limpiaparabrisas, niveles de aceite, agua, gasolina y presión de llantas.

Respeta los límites de velocidad

Adaptar la velocidad a las condiciones del camino, especialmente en curvas o zonas peligrosas, puede salvar vidas.

Usa siempre el cinturón de seguridad

Es obligatorio para todos los ocupantes. En el caso de menores, deben viajar en asientos especiales.

Evita alcohol y drogas

Conducir bajo sus efectos reduce reflejos y aumenta el riesgo de accidentes graves.

No uses el celular al volante

Una distracción de segundos puede provocar un percance.

Atiende los señalamientos viales

Las señales están diseñadas para prevenir accidentes y guiar a los conductores.

Usa correctamente los carriles

Rebasa solo por la izquierda y, si necesitas detenerte, hazlo en el acotamiento con luces intermitentes.

Números de emergencia que debes tener a la mano

Si viajas por carretera, guarda estos contactos para cualquier eventualidad:

Emergencias: 911

CAPUFE: 074

Cruz Roja: 55 53 95 11 11

Guardia Nacional: 088

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.