Sergio Mayer regresa a San Lázaro y se disculpa ante diputados por irse a “La Casa de los Famosos”

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Foto: Cuartoscuro

En su regreso a la Cámara de Diputados, Sergio Mayer reconoció que pedir licencia para concursar en “La Casa de los Famosos Telemundo” pudo haber sido una decisión “políticamente incorrecta” y ofreció una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos. El legislador sostuvo, sin embargo, que actuó dentro de la ley y defendió su derecho a volver a su curul.

“Puedo decir que tal vez políticamente fue incorrecto y lo admito, por lo cual ofrezco una disculpa a la sociedad que se ha sentido ofendida”, declaró Mayer ante diputados. Aun así, remarcó que los ingresos obtenidos durante ese periodo fueron conseguidos “moral y legalmente”.

El diputado también rechazó que su regreso deba verse como un favor o concesión. “El hecho de mi regreso no es una concesión que me estén dando de ninguna manera, sino que es un derecho”, afirmó. Añadió que, así como tuvo derecho a solicitar licencia, también lo tiene para reincorporarse con su grupo parlamentario.

Sergio Mayer no descarta pedir otra licencia

Más tarde, ante medios de comunicación, Sergio Mayer dejó abierta la posibilidad de volver a pedir licencia si en el futuro surge otro proyecto. Aunque evitó comprometerse, reconoció que no podía descartarlo.

“Sería hipócrita decirte que no, no lo sé”, respondió cuando fue cuestionado sobre si volvería a separarse del cargo por una oportunidad personal o profesional.

La respuesta provocó un nuevo intercambio, luego de que se le preguntara si eso no significaría anteponer intereses personales a los del pueblo que lo eligió. Mayer respondió: “Entiendo perfectamente tu pregunta y tienes razón”.

En ese mismo diálogo con reporteros, el legislador afirmó que no sólo él, sino también otros integrantes del Congreso, tienen intereses personales que deberían analizarse.

“Creo que todos y cada uno de los diputados y senadores tenemos intereses personales”, declaró. Incluso, al ser repreguntado, insistió: “Sí, son intereses personales”.

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