Pemex reporta ganancias de 18 mil mdp y su mayor nivel de ventas en 14 trimestres

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Petróleos Mexicanos (Pemex) Foto: AFP.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que durante el segundo trimestre de 2026 registró una utilidad neta de 18 mil millones de pesos, incrementó su producción de hidrocarburos y redujo su deuda financiera, de acuerdo con su reporte trimestral de resultados operativos y financieros.

La empresa productiva del Estado destacó que estos resultados se dieron en un contexto internacional marcado por la volatilidad en los mercados energéticos. Además, señaló que mantuvo su plataforma de producción, fortaleció la transformación industrial y garantizó el suministro de combustibles al mercado nacional.

Producción de hidrocarburos aumentó 4.6% durante el segundo trimestre

En el área de Exploración y Extracción, Pemex reportó una producción total de 2 millones 447 mil barriles de petróleo crudo equivalente por día (Mbpced), lo que representa un incremento de 4.6% respecto al mismo periodo de 2025.

La producción de hidrocarburos líquidos alcanzó 1 millón 658 mil barriles diarios, impulsada principalmente por la operación de los campos Ixachi, Bakté, Itta, Koban y Maloob.

La empresa indicó que estos resultados permitieron mantener la plataforma de producción y fortalecer el abastecimiento energético del país.

Refinación y producción de combustibles registran crecimiento

En el segmento de Procesos Industriales, Pemex informó que el procesamiento de crudo en sus refinerías aumentó 2.9% en comparación con el segundo trimestre del año anterior, al ubicarse en un promedio de 1 millón 8 mil barriles diarios.

La producción total de petrolíferos llegó a 1 millón 29 mil barriles diarios, equivalente a un crecimiento de 3.4%.

Entre los productos con mayor incremento destacan:

Diésel: aumento de 19.3%

aumento de Gasolinas: crecimiento de 2.9%

crecimiento de Turbosina: incremento de 2.3%

Asimismo, las ventas nacionales de petrolíferos crecieron 9.8%, alcanzando 1 millón 471 mil barriles diarios. Las ventas de gasolinas aumentaron 11.4%, mientras que las de diésel registraron un crecimiento de 19.1%, cifras que, según la empresa, fortalecen el abasto nacional de combustibles.

Pemex obtuvo utilidad neta de 18 mil millones de pesos

En materia financiera, la petrolera reportó que los ingresos por ventas y servicios ascendieron a 510 mil 400 millones de pesos, lo que representa un incremento anual de 30.3%.

Como resultado del desempeño operativo, la empresa pasó de registrar una pérdida operativa de 11 mil 100 millones de pesos en el segundo trimestre de 2025 a obtener una utilidad operativa de 85 mil 500 millones de pesos durante el mismo periodo de 2026.

Además, reportó una utilidad neta de 18 mil millones de pesos.

Reduce deuda financiera y mantiene meta de endeudamiento neto cero

Pemex también informó que al 30 de junio de 2026 su deuda financiera se ubicó en 77 mil 500 millones de dólares, cifra que representa una reducción de 9.1% respecto al cierre de 2025.

La empresa explicó que, además, disminuyó la proporción de deuda de corto plazo, lo que reduce las presiones financieras inmediatas y fortalece su posición financiera. De acuerdo con el reporte, estos resultados son consistentes con el compromiso de mantener un endeudamiento neto cero.

Pemex destaca avances ambientales y reconocimiento en integridad corporativa

En materia ambiental, social y de gobernanza (ESG), Pemex informó que firmó un convenio con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) para impulsar acciones relacionadas con la protección ambiental y el cambio climático.

Además, señaló que obtuvo 100 puntos y el primer lugar en el ranking Integridad Corporativa 500 (IC500) 2026, reconocimiento que, según la empresa, refleja sus acciones en materia de ética, transparencia e integridad corporativa.

Con estos resultados, Pemex aseguró que continúa avanzando en el fortalecimiento de sus operaciones, la estabilidad financiera y el cumplimiento de sus objetivos para contribuir a la seguridad energética de México.

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