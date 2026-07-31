Últimos días para registrarse en Vivienda para el Bienestar; estos son los requisitos

| 12:40 | Erick Ponce Dimas | Uno TV
Vivienda para el Bienestar.
Requisitos para registrarse en Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Ya son los últimos días para registrarse en la convocatoria de 2026 para el programa Vivienda para el Bienestar, por lo que acá te contamos cuáles son los requisitos que debes cumplir, así como los documentos y lugares en los que puedes realizar este trámite de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Últimos días para registrarse en el programa Vivienda para el Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda abrió una nueva convocatoria este año del programa de Vivienda para el Bienestar, el cual tiene como principal objetivo garantizar el acceso a una vivienda a las familias que enfrentan mayores dificultades para ejercer este derecho.

¿Cómo? Las personas que logren registrarse accederán a un esquema de financiamiento social para la adquisición de una vivienda.

Este programa está dirigido especialmente a quienes no cuentan con una casa propia, no tienen acceso a un crédito habitacional y perciben ingresos menores a 17 mil pesos mensuales.

¡Ojo! Ya son los últimos días para registrarse, pues la convocatoria se abrió el pasado 20 de julio y terminará este próximo domingo 2 de agosto de 2026 en los módulos de atención instalados en 119 municipios de 23 estados del país.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse?

Requisitos:

  • No contar con vivienda propia
  • No tener un crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE ni de otra institución de vivienda
  • Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales

Documentos:

  • Identificación oficial con fotografía
  • CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos
  • Comprobante de domicilio
  • Comprobante de ingresos
  • En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja
  • Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública

¿Dónde están los módulos para registrarse al programa Vivienda para el Bienestar?

Baja California Sur

  • La Paz

Sonora

  • General Plutarco Elías Calles
  • Pitiquito
  • Caborca
  • Navojoa
  • Nogales

Chihuahua

  • Aquiles Serdán

Coahuila de Zaragoza

  • Piedras Negras
  • San Pedro

Durango

  • Gómez Palacio

Sinaloa

  • Rosario
  • Navolato

Guanajuato

  • San Luis de la Paz
  • Pénjamo
  • Comonfort
  • Tarimoro
  • Dolores Hidalgo
  • San Diego de la Unión

San Luis Potosí

  • Tanlajás
  • Cerro de San Pedro
  • Rioverde
  • San Luis Potosí
  • Villa de Arista

Tamaulipas

  • Altamira
  • González
  • Hidalgo
  • Villa de Casas
  • Victoria
  • Matamoros

Zacatecas

  • Cuauhtémoc
  • Valparaíso

Jalisco

  • San Diego de Alejandría
  • Tapalpa
  • Huejúcar
  • San Martín de Bolaños
  • Juchitlán
  • Yahualica de González Gallo
  • Villa Guerrero
  • Huejuquilla el Alto
  • Ameca
  • San Juan de los Lagos
  • Gómez Farías

Michoacán de Ocampo

  • Sahuayo
  • Cuitzeo
  • Tacámbaro
  • Huandacareo
  • Aquila
  • Angamacutiro
  • Chilchota
  • Peribán
  • Aporo
  • Vista Hermosa
  • Pátzcuaro
  • Huiramba

Nayarit

  • Tepic
  • Xalisco

Hidalgo

  • Mixquiahuala de Juárez
  • Zempoala
  • Huautla
  • Actopan
  • Zapotlán de Juárez

Estado de México

  • Cuautitlán Izcalli
  • Axapusco

Querétaro

  • Ezequiel Montes

Guerrero

  • Coyuca de Benítez
  • Acapulco de Juárez
  • Cuajinicuilapa
  • Atoyac de Álvarez
  • Técpan de Galeana
  • Chilpancingo de los Bravo

Puebla

  • Puebla
  • Tepeojuma
  • Atzitzihuacán
  • Acajete
  • Huaquechula
  • Tehuacán
  • San José Chiapa

Tlaxcala

  • Terrenate

Oaxaca

  • Salina Cruz
  • Santo Domingo Tehuantepec
  • San Juan Cotzocón
  • Loma Bonita

Veracruz

  • Maltrata
  • Coatzintla
  • Álamo Temapache
  • Tlalixcoyan
  • Perote
  • Tierra Blanca
  • Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
  • Tomatlán
  • Cotaxtla
  • San Rafael
  • Jamapa
  • Soconusco
  • Las Choapas
  • Medellín de Bravo
  • Emiliano Zapata

Chiapas

  • Ocosingo
  • Tuxtla Gutiérrez
  • Suchiapa
  • Jiquipilas
  • Tapachula
  • Chiapa de Corzo
  • Venustiano Carranza
  • Pijijiapan

Tabasco

  • Cárdenas
  • Centro
  • Centla

Campeche

  • Champotón

Yucatán

  • Izamal
  • Progreso
  • Espita
  • Xocchel
  • Tzucacab
  • Valladolid

Quintana Roo

  • Cozumel
  • Tulum
  • Felipe Carrillo Puerto
  • Othón P. Blanco

Por último, la Conavi recuerda que el registro es completamente gratuito, personal y sin intermediarios.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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