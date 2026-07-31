Últimos días para registrarse en Vivienda para el Bienestar; estos son los requisitos
Ya son los últimos días para registrarse en la convocatoria de 2026 para el programa Vivienda para el Bienestar, por lo que acá te contamos cuáles son los requisitos que debes cumplir, así como los documentos y lugares en los que puedes realizar este trámite de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
Últimos días para registrarse en el programa Vivienda para el Bienestar
La Comisión Nacional de Vivienda abrió una nueva convocatoria este año del programa de Vivienda para el Bienestar, el cual tiene como principal objetivo garantizar el acceso a una vivienda a las familias que enfrentan mayores dificultades para ejercer este derecho.
¿Cómo? Las personas que logren registrarse accederán a un esquema de financiamiento social para la adquisición de una vivienda.
Este programa está dirigido especialmente a quienes no cuentan con una casa propia, no tienen acceso a un crédito habitacional y perciben ingresos menores a 17 mil pesos mensuales.
¡Ojo! Ya son los últimos días para registrarse, pues la convocatoria se abrió el pasado 20 de julio y terminará este próximo domingo 2 de agosto de 2026 en los módulos de atención instalados en 119 municipios de 23 estados del país.
¿Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse?
Requisitos:
- No contar con vivienda propia
- No tener un crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE ni de otra institución de vivienda
- Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales
Documentos:
- Identificación oficial con fotografía
- CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos
- Comprobante de domicilio
- Comprobante de ingresos
- En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja
- Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública
¿Dónde están los módulos para registrarse al programa Vivienda para el Bienestar?
Baja California Sur
- La Paz
Sonora
- General Plutarco Elías Calles
- Pitiquito
- Caborca
- Navojoa
- Nogales
Chihuahua
- Aquiles Serdán
Coahuila de Zaragoza
- Piedras Negras
- San Pedro
Durango
- Gómez Palacio
Sinaloa
- Rosario
- Navolato
Guanajuato
- San Luis de la Paz
- Pénjamo
- Comonfort
- Tarimoro
- Dolores Hidalgo
- San Diego de la Unión
San Luis Potosí
- Tanlajás
- Cerro de San Pedro
- Rioverde
- San Luis Potosí
- Villa de Arista
Tamaulipas
- Altamira
- González
- Hidalgo
- Villa de Casas
- Victoria
- Matamoros
Zacatecas
- Cuauhtémoc
- Valparaíso
Jalisco
- San Diego de Alejandría
- Tapalpa
- Huejúcar
- San Martín de Bolaños
- Juchitlán
- Yahualica de González Gallo
- Villa Guerrero
- Huejuquilla el Alto
- Ameca
- San Juan de los Lagos
- Gómez Farías
Michoacán de Ocampo
- Sahuayo
- Cuitzeo
- Tacámbaro
- Huandacareo
- Aquila
- Angamacutiro
- Chilchota
- Peribán
- Aporo
- Vista Hermosa
- Pátzcuaro
- Huiramba
Nayarit
- Tepic
- Xalisco
Hidalgo
- Mixquiahuala de Juárez
- Zempoala
- Huautla
- Actopan
- Zapotlán de Juárez
Estado de México
- Cuautitlán Izcalli
- Axapusco
Querétaro
- Ezequiel Montes
Guerrero
- Coyuca de Benítez
- Acapulco de Juárez
- Cuajinicuilapa
- Atoyac de Álvarez
- Técpan de Galeana
- Chilpancingo de los Bravo
Puebla
- Puebla
- Tepeojuma
- Atzitzihuacán
- Acajete
- Huaquechula
- Tehuacán
- San José Chiapa
Tlaxcala
- Terrenate
Oaxaca
- Salina Cruz
- Santo Domingo Tehuantepec
- San Juan Cotzocón
- Loma Bonita
Veracruz
- Maltrata
- Coatzintla
- Álamo Temapache
- Tlalixcoyan
- Perote
- Tierra Blanca
- Alto Lucero de Gutiérrez Barrios
- Tomatlán
- Cotaxtla
- San Rafael
- Jamapa
- Soconusco
- Las Choapas
- Medellín de Bravo
- Emiliano Zapata
Chiapas
- Ocosingo
- Tuxtla Gutiérrez
- Suchiapa
- Jiquipilas
- Tapachula
- Chiapa de Corzo
- Venustiano Carranza
- Pijijiapan
Tabasco
- Cárdenas
- Centro
- Centla
Campeche
- Champotón
Yucatán
- Izamal
- Progreso
- Espita
- Xocchel
- Tzucacab
- Valladolid
Quintana Roo
- Cozumel
- Tulum
- Felipe Carrillo Puerto
- Othón P. Blanco
Por último, la Conavi recuerda que el registro es completamente gratuito, personal y sin intermediarios.
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