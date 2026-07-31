Últimos días para registrarse en Vivienda para el Bienestar; estos son los requisitos

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Requisitos para registrarse en Vivienda para el Bienestar. Foto: Cuartoscuro.

Ya son los últimos días para registrarse en la convocatoria de 2026 para el programa Vivienda para el Bienestar, por lo que acá te contamos cuáles son los requisitos que debes cumplir, así como los documentos y lugares en los que puedes realizar este trámite de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Últimos días para registrarse en el programa Vivienda para el Bienestar

La Comisión Nacional de Vivienda abrió una nueva convocatoria este año del programa de Vivienda para el Bienestar, el cual tiene como principal objetivo garantizar el acceso a una vivienda a las familias que enfrentan mayores dificultades para ejercer este derecho.

¿Cómo? Las personas que logren registrarse accederán a un esquema de financiamiento social para la adquisición de una vivienda.

Este programa está dirigido especialmente a quienes no cuentan con una casa propia, no tienen acceso a un crédito habitacional y perciben ingresos menores a 17 mil pesos mensuales.

¡Ojo! Ya son los últimos días para registrarse, pues la convocatoria se abrió el pasado 20 de julio y terminará este próximo domingo 2 de agosto de 2026 en los módulos de atención instalados en 119 municipios de 23 estados del país.

¿Cuáles son los requisitos y documentos para registrarse?

Requisitos:

No contar con vivienda propia

No tener un crédito vigente del INFONAVIT, FOVISSSTE ni de otra institución de vivienda

Percibir ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales

Documentos:

Identificación oficial con fotografía

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos

Comprobante de domicilio

Comprobante de ingresos

En caso de matrimonio o concubinato, la documentación correspondiente de la pareja

Si la persona solicitante o algún integrante de su hogar tiene una discapacidad permanente, deberá presentar el certificado médico expedido por una institución pública

¿Dónde están los módulos para registrarse al programa Vivienda para el Bienestar?

Baja California Sur

La Paz

Sonora

General Plutarco Elías Calles

Pitiquito

Caborca

Navojoa

Nogales

Chihuahua

Aquiles Serdán

Coahuila de Zaragoza

Piedras Negras

San Pedro

Durango

Gómez Palacio

Sinaloa

Rosario

Navolato

Guanajuato

San Luis de la Paz

Pénjamo

Comonfort

Tarimoro

Dolores Hidalgo

San Diego de la Unión

San Luis Potosí

Tanlajás

Cerro de San Pedro

Rioverde

San Luis Potosí

Villa de Arista

Tamaulipas

Altamira

González

Hidalgo

Villa de Casas

Victoria

Matamoros

Zacatecas

Cuauhtémoc

Valparaíso

Jalisco

San Diego de Alejandría

Tapalpa

Huejúcar

San Martín de Bolaños

Juchitlán

Yahualica de González Gallo

Villa Guerrero

Huejuquilla el Alto

Ameca

San Juan de los Lagos

Gómez Farías

Michoacán de Ocampo

Sahuayo

Cuitzeo

Tacámbaro

Huandacareo

Aquila

Angamacutiro

Chilchota

Peribán

Aporo

Vista Hermosa

Pátzcuaro

Huiramba

Nayarit

Tepic

Xalisco

Hidalgo

Mixquiahuala de Juárez

Zempoala

Huautla

Actopan

Zapotlán de Juárez

Estado de México

Cuautitlán Izcalli

Axapusco

Querétaro

Ezequiel Montes

Guerrero

Coyuca de Benítez

Acapulco de Juárez

Cuajinicuilapa

Atoyac de Álvarez

Técpan de Galeana

Chilpancingo de los Bravo

Puebla

Puebla

Tepeojuma

Atzitzihuacán

Acajete

Huaquechula

Tehuacán

San José Chiapa

Tlaxcala

Terrenate

Oaxaca

Salina Cruz

Santo Domingo Tehuantepec

San Juan Cotzocón

Loma Bonita

Veracruz

Maltrata

Coatzintla

Álamo Temapache

Tlalixcoyan

Perote

Tierra Blanca

Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

Tomatlán

Cotaxtla

San Rafael

Jamapa

Soconusco

Las Choapas

Medellín de Bravo

Emiliano Zapata

Chiapas

Ocosingo

Tuxtla Gutiérrez

Suchiapa

Jiquipilas

Tapachula

Chiapa de Corzo

Venustiano Carranza

Pijijiapan

Tabasco

Cárdenas

Centro

Centla

Campeche

Champotón

Yucatán

Izamal

Progreso

Espita

Xocchel

Tzucacab

Valladolid

Quintana Roo

Cozumel

Tulum

Felipe Carrillo Puerto

Othón P. Blanco

Por último, la Conavi recuerda que el registro es completamente gratuito, personal y sin intermediarios.

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