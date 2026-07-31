Vivienda para el Bienestar cierra registro el 2 de agosto; checa los requisitos

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Fotos: Cuartoscuro

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) mantendrá abierto hasta el 2 de agosto el registro al Programa Vivienda para el Bienestar para personas sin acceso a un crédito inmobiliario que quieren comprar una casa o departamento este 2026.

De acuerdo con la Conavi, el programa ofrece un esquema de financiamiento social para personas que:

No cuentan con vivienda propia.

No tienen acceso a un crédito habitacional.

Perciben ingresos menores a 17 mil 800 pesos mensuales.

Las mensualidades son acorde con la capacidad de pago de cada familia. El objetivo es facilitar el acceso a una vivienda adecuada sin comprometer la economía.

¿En qué estados está abierto el registro de Vivienda para el Bienestar 2026 ?

El registro del Programa Vivienda para el Bienestar estará vigente del 20 de julio al 2 de agosto de 2026. Las personas interesadas deben llevar su documentación a uno de los módulos de atención habilitados en 119 municipios de 23 entidades federativas, donde se desarrollarán las viviendas.

Entidades con registro abierto

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Las personas interesadas pueden ubicar los módulos y horarios de atención en este enlace.

Documentos necesarios

Identificación oficial con fotografía.

CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos.

Comprobante de domicilio.

Comprobante de ingresos.

En caso de matrimonio o concubinato, documentación de la pareja.

Certificado médico expedido por una institución pública (solo si el solicitante o miembro de la familia tiene una discapacidad permanente)

Fraudes en registro de Vivienda para el Bienestar 2026

La Conavi subrayó que el registro al Programa Vivienda para el Bienestar 2026 es gratuito, personal y sin intermediarios. Por ello, pidió a la población no entregar dinero a gestores ni a personas que prometan asegurar un lugar en el programa.

Asimismo, destacó que ninguna persona está autorizada para cobrar por el trámite o garantizar el acceso a una vivienda. Cualquier oferta de ese tipo constituye un fraude.

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