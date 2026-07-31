UNAM aplicará examen de control para ingreso a licenciatura 2026-2027; nuevo resultado definirá lugares

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La UNAM confirmó irregularidades. Foto: Cuartoscuro / Getty.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que aplicará un examen de control presencial como parte del proceso de ingreso a licenciatura del ciclo escolar 2026-2027, luego de detectar irregularidades estadísticas en los resultados del examen de admisión realizado en línea.

Este viernes, la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026 entregó el primer informe tras cuatro días de trabajos ante la rectoría y directores de las distintas facultades.

Tras analizar el proceso, la concluyó que era necesario implementar una evaluación adicional para garantizar la confiabilidad de los resultados.

Para garantizar que la admisión a licenciatura se apegue a los principios universitarios, dicho órgano recomendó:

Aplicar “a la brevedad” un examen de control presencial

presencial Convocar aspirantes seleccionados al examen de control

Convocar a aspirantes con alto puntaje que no fueron seleccionados

Versiones distintas de la prueba de control al examen de admisión original

Asignar lugares de ingreso conforme a resultados del nuevo examen

Casi 22 mil aspirantes serán convocados

El presidente de la Comisión Técnica, Eduardo Bárzana, explicó que el examen de control será aplicado a casi 22 mil aspirantes que originalmente obtuvieron un lugar en las licenciaturas de la UNAM.

Además, también serán convocadas las personas que estuvieron cerca del puntaje mínimo requerido para ingresar a la carrera, plantel y modalidad que eligieron, de acuerdo con los resultados registrados entre 2021 y 2026.

La asignación definitiva de los lugares dependerá del desempeño obtenido en esta nueva evaluación.

El nuevo examen de UNAM será presencial

La UNAM informó que la prueba se realizará de manera presencial y en los próximos días, con el objetivo de no afectar el calendario de ingreso al ciclo escolar 2026-2027.

Eduardo Bárzana aclaró que la convocatoria a este examen no implica que exista una acusación o señalamiento de conducta irregular contra las personas participantes, ya que la revisión únicamente detectó anomalías estadísticas en el comportamiento general de los resultados y no casos individuales.

¿Qué irregularidades detectó la UNAM?

Eduardo Bárzana confirmó que detectaron varias irregularidades en el proceso, al comparar los resultados históricos.

La cifra de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó al 16.3%, cuando solo el 3.5% de estudiantes alcanzó dicho puntaje en los exámenes de admisión del periodo 2021-2025. En cambio, la proporción pasó de un 0.09% a 5.5% en quienes obtuvieron 110 o más puntos, es decir, seis veces más.

Tan solo en la supervisión del examen con IA, detectaron apoyo externo y otras acciones, como suplantación de identidad, cancelando alrededor del 2% de las pruebas.

En estos caso, la UNAM citó a los aspirantes para que hicieran nuevamente la prueba presencial. De ellos, “un alto porcentaje obtuvo menores puntajes respecto al examen original”.

La máxima casa de estudios determinó que hubo irregularidades multifactoriales por la ofertas de solución de reactivos y ofrecimientos a responder los exámenes completos.

Por ello, presentaron denuncias correspondientes a las autoridades contra los presuntos responsables.

Rector de UNAM llama a estar atentos a convocatoria del nuevo examen

El rector Leonardo Lomelí Vanegas respaldó la decisión de aplicar esta evaluación y señaló que el objetivo es brindar certeza al proceso de admisión.

Precisó que no se trata de un nuevo examen de ingreso, sino de un mecanismo de control para verificar que los aspirantes a la UNAM actuaron conforme a sus propios conocimientos y sin apoyo externo.

“No se trata de un nuevo examen. Se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no obtuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes”.

Pidió a las y los aspirantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la universidad, donde se publicarán la fecha, sede y horario para la aplicación del examen de control.

Además, Leonardo Lomelí ofreció una disculpa pública a los aspirantes aceptados “limpiamente” que deberán someterse al examen de control, “pero es necesario para dar certeza y garantizar la equidad en el proceso.”



Manifestó su confianza en que estos aspirantes tendrán “un buen resultado” para ingresar a la UNAM.

Asimismo, hizo un llamado a apegarse a la sociedad a apegarse a un comportamiento ético en un examen de admisión.

“El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución; es algo que daña a la sociedad en su conjunto; es algo que erosiona el tejido social; es una práctica que debemos desterrar. Les pido que hagamos un esfuerzo por confiar en nuestras propias capacidades”.

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