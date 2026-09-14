Pemex suma tres derrames de hidrocarburos en 2026; estos son los casos

GENERANDO AUDIO...

Pemex suma al menso tres derrames de hidrocarburo en 2026. Fotos: Cuartoscuro

Petróleos Mexicanos (Pemex) acumula tres derrames de hidrocarburos identificables durante 2026, luego del incidente registrado el 10 de septiembre en un ducto marino frente a Ciudad del Carmen, Campeche.

Los casos corresponden a un derrame registrado en Abkatún-Cantarell en febrero, otro ocurrido en la refinería Deer Park en abril y el nuevo incidente detectado en septiembre en infraestructura del Activo de Extracción Cantarell.

Además de estos tres derrames, durante 2026 se han registrado otros incidentes en instalaciones de Pemex, entre ellos incendios y una emanación de vapor en la Refinería Olmeca, en Dos Bocas.

📰 Comunicado Nacional | Pemex realiza acciones oportunas para atender la presencia de aceite crudo en el mar.

🔗 https://t.co/tnC7Wu4bkf pic.twitter.com/qtY6CQaFp1 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 12, 2026

Septiembre: derrame en ducto frente a Ciudad del Carmen

El 10 de septiembre, personal del Activo de Extracción Cantarell detectó una pérdida de contención en un ducto ubicado a 46 millas náuticas al norte de Ciudad del Carmen, Campeche.

De acuerdo con Pemex, el ducto recolectaba hidrocarburos provenientes de las plataformas Ek-TA, Balam-TA, Balam-A, Balam-TB y Balam-TA2.

La empresa informó que el ducto fue despresurizado y aislado mediante el cierre de válvulas de seguridad, por lo que permanecía sin flujo ni emanación de crudo.

Personal especializado localizó el punto de la pérdida de contención y comenzó los trabajos de reparación. También se desplegaron embarcaciones para realizar labores de contención, recolección y dispersión mecánica del hidrocarburo.

Para el 12 de septiembre, Pemex informó que había concluido el dragado del lecho marino y que continuaban los trabajos para retirar el lastre de concreto del ducto y colocar una envolvente metálica en la zona afectada.

La petrolera señaló que el monitoreo permanente del Golfo de México no preveía el arribo de hidrocarburos a la línea de costa.

La Secretaría de Marina activó el Plan Local de Contingencias mediante el Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias.

En las labores participaron 255 elementos navales, cuatro embarcaciones, dos aeronaves y la Patrulla Oceánica ARM “Guanajuato”.

La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) también fue notificada para documentar las acciones de contención, limpieza y reparación.

Febrero: derrame en Abkatún-Cantarell

El primer derrame de hidrocarburos identificado en 2026 ocurrió en febrero en la zona de Abkatún-Cantarell, en el Golfo de México.

La investigación interinstitucional realizada después del incidente confirmó la existencia de un derrame y detectó irregularidades relacionadas con la integridad mecánica de infraestructura petrolera y con el reporte de la situación.

Posteriormente, Pemex informó que se habían identificado irregularidades relacionadas con la reparación de un oleoducto.

Como parte de las acciones derivadas del caso, tres funcionarios fueron separados de sus cargos y se presentaron denuncias ante las autoridades correspondientes.

El incidente también generó trabajos de monitoreo, recuperación y seguimiento de la presencia de hidrocarburos en el mar y zonas costeras.

El derrame de febrero y el registrado en septiembre corresponden a dos eventos distintos, aunque ambos están relacionados con infraestructura del sistema petrolero de Cantarell.

Abril: derrame de diésel en Deer Park

El 13 de abril, la refinería Deer Park, propiedad de Pemex en Texas, registró un derrame de diésel en uno de sus muelles.

Pemex informó que el incidente ocurrió durante maniobras relacionadas con dos embarcaciones privadas que interactuaron en el área de carga y salida del canal.

La empresa activó sus protocolos de respuesta y realizó trabajos de limpieza.

De acuerdo con Pemex, el incidente no produjo afectaciones al canal de navegación y las acciones de atención se realizaron en coordinación con autoridades estadounidenses, incluida la Guardia Costera.

Este caso forma parte de los tres derrames de hidrocarburos identificables vinculados con Pemex durante 2026.

¿Cuáles son los tres derrames de Pemex en 2026?

Los incidentes identificables en la información proporcionada son:

Febrero: derrame de hidrocarburos en Abkatún-Cantarell, en el Golfo de México

derrame de hidrocarburos en Abkatún-Cantarell, en el Golfo de México 13 de abril: derrame de diésel en Deer Park, Texas

derrame de diésel en Deer Park, Texas 10 de septiembre: pérdida de contención en un ducto marino del Activo de Extracción Cantarell, frente a Ciudad del Carmen, Campeche

En total, se contabilizan tres derrames de hidrocarburos identificables relacionados con Pemex durante 2026.

Otros incidentes registrados en instalaciones de Pemex

Los derrames no son los únicos incidentes registrados durante el año. La información proporcionada también incluye incendios y una emanación de vapor en distintas instalaciones de Pemex.

El 17 de marzo, un incendio ocurrido en las inmediaciones de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dejó cinco personas fallecidas.

Pemex informó que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de aguas aceitosas hacia el exterior de las instalaciones. El líquido se estancó y posteriormente se incendió.

La empresa precisó que el incidente ocurrió al exterior de las instalaciones de la refinería y no provocó daños a la infraestructura del complejo.

Posteriormente, el 9 de abril, la Refinería Olmeca registró otro incendio, esta vez en la Planta de Coque.

Pemex informó que el fuego fue controlado y que no hubo afectaciones a otras áreas de proceso. En los primeros reportes se informó de un bombero con intoxicación leve por humo.

Mayo: incendios y emanación de vapor en Dos Bocas y Salina Cruz

El 7 de mayo, una nube blanca cubrió parte de las instalaciones de la Refinería Olmeca y generó preocupación entre habitantes de la zona.

Pemex informó también que se trató de una emanación de vapor proveniente de un tanque de almacenamiento y señaló que no correspondía a una fuga de gas ni a un incendio.

Las operaciones continuaron con normalidad y la empresa indicó que no hubo afectaciones para trabajadores ni para la población cercana.

Por tratarse de una emanación de vapor que Pemex no calificó como fuga de hidrocarburos, este episodio no forma parte del conteo de derrames de 2026.

El 11 de mayo, la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, registró un incendio en la planta Hidros II durante trabajos relacionados con la torre de enfriamiento TE-05.

El incidente dejó inicialmente seis personas lesionadas, entre ellas tres trabajadores de Pemex y tres empleados de una compañía externa.

Posteriormente, Pemex informó que uno de los trabajadores falleció mientras recibía atención médica. El saldo final reportado fue de una persona fallecida y cinco lesionadas.

Cronología de incidentes de Pemex durante 2026

Fecha Lugar Tipo de incidente Febrero Abkatún-Cantarell Derrame de hidrocarburos 17 de marzo Inmediaciones de Dos Bocas Incendio 9 de abril Refinería Olmeca, Dos Bocas Incendio 13 de abril Deer Park, Texas Derrame de diésel 7 de mayo Refinería Olmeca, Dos Bocas Emanación de vapor 11 de mayo Salina Cruz, Oaxaca Incendio 10 de septiembre Activo de Extracción Cantarell Derrame de hidrocarburos

Los tres eventos identificados como derrames de hidrocarburos corresponden a los registrados en Abkatún-Cantarell, Deer Park y el ducto marino frente a Ciudad del Carmen durante 2026.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.