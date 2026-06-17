Pensionados y trabajadores pueden acceder a créditos Fovissste con tasas desde 2% anual; checa quiénes aplican

| 13:03 | José Fernando Franco Gutiérrez | UnoTV | CDMX
Fovissste anuncia apoyo a créditos
Fovissste anuncia apoyo a créditos. Foto: Getty | Ilustrativa

Actualmente, existen distintas opciones de crédito hipotecario dirigidas tanto a personas pensionadas del Issste como a trabajadores activos que buscan comprar una vivienda, construir en terreno propio o acceder a esquemas de financiamiento con apoyo bancario y beneficios como tasas preferenciales, pagos fijos y seguros incluidos.

Entre las alternativas disponibles destacan el Crédito Pensionados, diseñado para jubilados bajo ciertos esquemas de pensión, y Fovissste para Todos, dirigido a trabajadores en activo que buscan mayor financiamiento complementado por una institución bancaria.

Crédito Pensionados Fovissste: financiamiento para jubilados con tasa desde 2% anual

Según la información publicada en la página del Fovissste, el Crédito Pensionados está pensado para personas que reciben pensión por jubilación, por edad y tiempo de servicio o por cesantía en edad avanzada.

Con este esquema es posible comprar una vivienda nueva o usada, construir en terreno propio o incluso adquirir un terreno para posteriormente edificar.

  • Entre sus beneficios destaca una tasa de interés anual de entre 2% y 4.45%, pagos anticipados sin penalización, descuento del 20% de la pensión mensual para cubrir el crédito y un plazo de hasta 20 años para liquidarlo.

El monto máximo de financiamiento alcanza hasta 891 mil 555 pesos, equivalente a 250 UMA, aunque el monto final dependerá de la pensión y la edad de quien lo solicite.

Además, incluye seguro por defunción, seguro de daños para proteger la vivienda y cobertura de calidad en caso de vivienda nueva.

Requisitos para solicitar Crédito Pensionados en FOVISSSTE

Para acceder a este financiamiento es necesario cumplir con algunos requisitos establecidos por FOVISSSTE.

  • La persona solicitante debe ser pensionada bajo las claves Jubilación, Retiro por edad y tiempo de servicio o Cesantía en edad avanzada.

También debe tener entre 47 y 74 años al momento de realizar la solicitud y registrar el trámite en la entidad financiera o SOFOM de su elección.

Fovissste para Todos: crédito con apoyo bancario y pagos fijos

Otra alternativa disponible en la página del organismo es el esquema Fovissste para Todos, un financiamiento otorgado por una institución bancaria y complementado con el saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda.

Este crédito permite adquirir vivienda nueva o usada y ofrece beneficios como pagos fijos, financiamiento en pesos, pagos anticipados sin penalización y ausencia de costos de apertura o comisiones.

Además, se utiliza el 100% del saldo de la Subcuenta de Vivienda como primer pago, mientras las aportaciones bimestrales posteriores equivalentes a 5% ayudan a amortizar el crédito.

El plazo para liquidarlo va de 5 a 20 años.

Requisitos para solicitar Fovissste para Todos

De acuerdo con la página del Fovissste, para solicitar este crédito es necesario:

  • Ser trabajador en activo
  • Contar con al menos 18 meses de aportaciones en la Subcuenta de Vivienda
  • La persona interesada también debe estar fuera de proceso de dictamen para pensión o retiro voluntario

En cuanto a la edad: se requiere tener entre 25 y 70 años, considerando que la suma entre edad y plazo del crédito no debe superar los 80 años.

El monto máximo dependerá directamente de la capacidad de pago de cada persona y del saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda.

Este esquema incluye seguro de daños del inmueble, seguro de calidad para vivienda nueva y autoseguro por defunción o incapacidad total o permanente.

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