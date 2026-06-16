¿A qué hora cierran? Consulta los horarios para recoger y activar tu tarjeta del Bienestar

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Es importante conocer horarios para recoger y activar tarjeta. Foto: Cuartoscuro

La entrega de las tarjetas del Bienestar para quienes están por convertirse en beneficiarios de los programas sociales federales ya comenzó y, si aún no has acudido por la tuya, hay información importante que debes tomar en cuenta sobre los horarios de los módulos de entrega y las sucursales del Banco del Bienestar donde podrás activarla.

Desde este lunes 15 y hasta el domingo 21 de junio se realiza la entrega de los plásticos en los que se depositarán los apoyos económicos de pensiones y becas federales, por lo que las personas incorporadas a los programas deben mantenerse atentas a los avisos oficiales.

¿Cuál es el horario para recoger la tarjeta del Bienestar?

Los módulos de entrega operan, de manera general, de 10:00 a 16:00 horas, aunque el horario puede variar dependiendo del municipio, la entidad o la sede asignada.

Si te registraste en abril, del 15 al 21 de junio se realizará la entrega de la #TarjetaBienestar



Recibirás un SMS con el día, hora y lugar para recogerla. También puedes consultar con tu CURP en https://t.co/FYgaCKzsUD#PensiónAdultosMayores#PensiónMujeresBienestar pic.twitter.com/qFcMB4xUBI — Bienestar (@bienestarmx) June 15, 2026

Por ello, las autoridades recomiendan no acudir sin antes verificar la fecha, la hora y el lugar exacto que corresponden a cada beneficiario.

En algunos casos, las jornadas pueden extenderse o modificarse por la demanda, condiciones climáticas o ajustes operativos.

¿Cómo saber cuándo y dónde recoger la tarjeta?

Las personas inscritas reciben un mensaje SMS en el número telefónico que registraron durante su incorporación al programa.

En ese mensaje se indica:

La fecha asignada

La hora de atención

El módulo donde deberán acudir

Si el mensaje aún no llega, también se puede consultar la información en la plataforma oficial de la Secretaría de Bienestar.

Para evitar contratiempos, se recomienda acudir puntualmente y llevar la documentación solicitada.

¿Cuál es el horario del Banco del Bienestar para activar la tarjeta?

Las sucursales del Banco del Bienestar operan, de manera general, de lunes a viernes de 9:00 a 16:30 horas.

Una vez que recibas la tarjeta, podrás acudir a una sucursal para consultar información sobre su uso o verificar que se encuentre lista para recibir depósitos.

En la mayoría de los casos, no es necesario realizar un trámite presencial para activarla, ya que la tarjeta queda habilitada automáticamente cuando se realiza el primer depósito del programa social correspondiente.

¿Cómo activar la tarjeta del Bienestar?

Después de recibirla, los beneficiarios pueden seguir estos pasos:

Esperar a que se refleje el primer depósito

Acudir a un cajero del Banco del Bienestar

Cambiar el NIP por uno nuevo y fácil de recordar

y fácil de recordar Conservar la tarjeta en un lugar seguro

Una vez realizado el cambio de NIP, la tarjeta podrá utilizarse para retirar efectivo o realizar compras en establecimientos que acepten pagos con terminal bancaria.

Para todos los beneficiarios, se recomienda mantenerse atentos a los canales oficiales, donde se darán a conocer más detalles sobre la entrega, así como posibles cambios de horarios o ajustes en el calendario por situaciones extraordinarias.

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