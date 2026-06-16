¿Ya sabes cuándo abre el registro para la Pensión Mujeres Bienestar? Checa montos y requisitos

GENERANDO AUDIO...

Pensión Mujeres Bienestar abre registro; checa montos y requisitos. Foto: Getty

Miles de mujeres están a la espera del nuevo periodo de registro para los Programas para el Bienestar. De acuerdo con la información oficial, el próximo proceso de inscripción se llevará a cabo del 22 al 28 de junio de 2026, por lo que las interesadas deberán reunir la documentación requerida y acudir a los módulos correspondientes.

Ante la expectativa por la apertura del registro de los Programas para el Bienestar, las mujeres de entre 60 y 64 años podrán incorporarse a la Pensión Mujeres Bienestar, que otorga un apoyo económico de 3 mil 100 pesos bimestrales. Asimismo, las personas de 65 años o más también podrán inscribirse a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo monto asciende a 6 mil 400 pesos cada dos meses.

¿Dónde puedo acudir para recibir información sobre el registro?

De acuerdo con el portal oficial de los Programas para el Bienestar, las personas interesadas en incorporarse a estos apoyos deberán acudir a los Módulos de Bienestar correspondientes.

Los módulos brindan atención en un horario de 10:00 a 16:00 horas. Además, las personas solicitantes deberán presentarse conforme a la letra inicial de su primer apellido, de acuerdo con el calendario oficial que será difundido próximamente a través de los canales oficiales de los Programas para el Bienestar.

¿Cuánto dinero recibiré según el programa al que me registre?

Los montos de apoyo económico vigentes son los siguientes:

Pensión Mujeres Bienestar: apoyo bimestral de 3 mil 100 pesos , dirigido a mujeres de 60 a 64 años

apoyo bimestral de , dirigido a mujeres de Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos, destinado a personas de 65 años o más

¿Qué documentos necesito para realizar el registro?

Las personas interesadas deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

con antigüedad no mayor a seis meses Número telefónico de contacto

Se recomienda acudir con los documentos en original y copia, además de mantenerse atentos a los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, donde se dará a conocer el calendario definitivo de registro por apellido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.