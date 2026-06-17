Inicia pago de 3 mil pesos en Tabasco: revisa si hoy te toca cobrar

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Comienza el pago de la Pensión Bienestar y Plenitud. Foto: Cuartoscuro

Los depósitos del tercer bimestre 2026 de la Pensión Bienestar y Plenitud comenzaron este 16 de junio en Tabasco, informó la Secretaría de Bienestar estatal. El apoyo económico de 3 mil pesos bimestrales está dirigido a hombres de 63 y 64 años que forman parte del programa y cuentan con una tarjeta bancaria registrada.

El calendario de dispersión se realiza de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Los recursos se depositan directamente en la cuenta vinculada al programa, por lo que no es necesario acudir a oficinas ni recibir talones de pago físicos.

Pensión Bienestar y Plenitud: calendario de pagos en Tabasco

La Secretaría de Bienestar organizó la entrega del apoyo durante tres días:

16 de junio: A, B, C, D, E y F.

A, B, C, D, E y F. 17 de junio: G, H, I, J, K, L y M.

G, H, I, J, K, L y M. 18 de junio: N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z.

Las autoridades señalaron que las y los beneficiarios podrán disponer de los recursos a partir de la fecha que les corresponda, aunque podrán retirarlos posteriormente una vez que el depósito aparezca reflejado en su cuenta.

¿Quiénes reciben la Pensión Bienestar y Plenitud?

El programa está dirigido exclusivamente a hombres de 63 y 64 años residentes en Tabasco que hayan completado su registro ante la Secretaría de Bienestar estatal.

De acuerdo con las autoridades, esta estrategia busca fortalecer el apoyo económico a personas que se encuentran cerca de incorporarse a otros programas dirigidos a adultos mayores, además de contribuir a mejorar su estabilidad financiera.

El pago de 3 mil pesos bimestrales puede utilizarse para cubrir gastos relacionados con alimentación, salud, transporte o necesidades básicas del hogar.

Depósito directo a tarjeta bancaria

La Secretaría de Bienestar recordó que el apoyo se entrega únicamente mediante depósito bancario, por lo que los beneficiarios deben verificar que su tarjeta permanezca activa y en buen estado.

Además, reiteró que no es necesario realizar trámites adicionales para recibir el recurso correspondiente al tercer bimestre de 2026, siempre que el beneficiario continúe inscrito en el padrón vigente.

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