“El Caracol” bombea hasta 27 estadios Azteca en lluvia moderada

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Planta “El Caracol” bombea agua de lluvia. Foto: Cuartoscuro | Uno TV

La Planta de Bombeo El Caracol, ubicada en Ecatepec, Estado de México, se ha convertido en una de las infraestructuras más importantes para prevenir inundaciones durante la temporada de lluvias en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con una capacidad instalada para bombear 40 metros cúbicos de agua por segundo, equivalente a 20 bombas de dos metros cúbicos por segundo cada una, esta instalación permite desalojar grandes volúmenes de agua pluvial y residual hacia el sistema de drenaje profundo.

“Es el corazón del Valle de México, en esta temporada de lluvias esta planta es de vital importancia, como comentaba, el Valle de México es una cuenca endorreica, que significa que no tiene salida natural… en este momento tenemos una capacidad instalada de 40 metros cúbicos por segundo con 20 bombas de dos metros cúbicos por segundo”, Citlalli Peraza Camacho, Directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México

En una lluvia moderada bombeó el equivalente a 27 estadios Azteca

De acuerdo con autoridades, durante las lluvias moderadas registradas el viernes pasado, la planta desalojó un volumen de agua equivalente a 27 veces la capacidad del Estadio Azteca, una muestra de la importancia de esta infraestructura para evitar encharcamientos e inundaciones.

“El objetivo es desalojar en el menor tiempo posible y con la mayor seguridad posible el agua de las lluvias”, Abraham González, subgerente de Operación Planta Bombeo El Caracol

Basura y hasta partes de automóviles llegan al sistema

Uno de los principales problemas que enfrenta la planta es la enorme cantidad de basura que arrastran las lluvias.

“Desafortunadamente una lluvia puntual que es mucha agua, le sumamos el tema de la basura, colapsa cualquier sistema de drenaje por muy óptimo que esté trabajando”, Abraham González, Subgerente de Operación Planta Bombeo El Caracol

Antes de llegar a los cárcamos de bombeo, los residuos son retenidos por enormes rejillas y una lumbrera de filtrado. Sin embargo, los desechos no se limitan a bolsas o botellas.

Autoridades revelaron que han retirado postes, partes de automóviles y otros objetos de gran tamaño que incluso han dañado en varias ocasiones las rejillas automáticas del sistema.

“Hemos retirado partes de carro, postes y me ha dañado alrededor de unas cuatro o cinco veces estas rejillas automáticas, es decir, esas rejillas tienen un paso o una separación entre rejilla de aproximadamente 10 centímetros, entonces, si viene un poste o una parte de carro me dañan la rejilla”, Citlalli Peraza Camacho, directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México

Pronostican más lluvias fuertes

Autoridades advierten que para esta temporada se esperan precipitaciones por encima del promedio, con al menos 20 lluvias fuertes adicionales, por lo que hizo un llamado a la población a evitar tirar basura en calles y alcantarillas.

“Esperamos unas lluvias por encima del promedio por lo que esperamos al menos unas 20 lluvias fuertes más”, Citlalli Peraza Camacho, Directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México

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