Alejandro Mario Álvarez Puga: quién es y qué se conoce de él tras su detención

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Foto: Getty images.

Alejandro Mario Álvarez Puga fue detenido la noche del 9 de julio de 2026 en Cancún, Quintana Roo. Tras su captura, el abogado y empresario fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

La detención quedó registrada en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De acuerdo con ese registro, la captura ocurrió a las 21:26 horas del jueves 9 de julio en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Foto: SSPC.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado de manera oficial cuáles son los delitos específicos por los que Alejandro Mario Álvarez Puga fue puesto a disposición de un juez federal.

¿Quién es Alejandro Mario Álvarez Puga?

Alejandro Mario Álvarez Puga es un abogado y empresario mexicano identificado públicamente por formar parte de la familia Álvarez Puga.

Es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga y cuñado de Inés Gómez Mont, quienes enfrentan investigaciones federales desde 2021.

La información disponible indica que desarrolló actividades profesionales dentro del despacho Álvarez Puga & Asociados, firma dedicada a servicios de consultoría fiscal, financiera y legal.

A diferencia de su hermano, Alejandro Mario había mantenido un perfil público más limitado y con menor presencia en medios de comunicación.

Su nombre comenzó a cobrar mayor relevancia debido a las investigaciones que autoridades federales mantienen desde hace varios años en torno a integrantes de esa familia.

Relación con Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont

Es hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado que desde 2021 enfrenta investigaciones junto con la conductora Inés Gómez Mont.

La FGR ha señalado en diversos expedientes la existencia de una investigación relacionada con presuntos delitos como:

Delincuencia organizada

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Defraudación fiscal

Las autoridades también han investigado una presunta red de empresas que habría participado en operaciones relacionadas con contratos públicos federales. De acuerdo con los expedientes judiciales difundidos públicamente, esas investigaciones incluyen el presunto movimiento de aproximadamente 2 mil 950 millones de pesos mediante empresas vinculadas con contratos del sistema penitenciario federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Hasta ahora, esos procedimientos continúan en curso y forman parte de procesos judiciales abiertos.

¿Qué se sabe de la investigación?

De momento, la FGR no ha emitido un comunicado detallando los cargos específicos por los cuales fue detenido Alejandro Mario Álvarez Puga.

Reportes indican que su nombre aparece relacionado con investigaciones federales sobre presuntas operaciones financieras y fiscales; sin embargo, las autoridades ministeriales aún no han hecho pública la imputación formal correspondiente.

La información confirmada señala únicamente que fue detenido por la Policía Federal Ministerial y trasladado al Reclusorio Sur para quedar a disposición de la autoridad judicial competente.

¿Qué sigue tras la detención de Alejandro Mario Álvarez Puga?

Después de su traslado a la Ciudad de México, el proceso contempla distintas etapas dentro del sistema penal federal.

Entre ellas se encuentran:

Revisión de la legalidad de la detención

Audiencia inicial ante un juez federal

Formulación de la imputación por parte de la FGR, en caso de proceder

Determinación de su situación jurídica

Será durante esas diligencias cuando las autoridades podrán informar oficialmente los delitos que, en su caso, sean imputados al abogado y empresario.

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