¿Qué le dijo “Andy” López Beltrán a Trump por retirar su visa?

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Andrés Manuel López Beltrán escribió tres páginas a Donald Trump por el retiro de su visa… no es una carta diplomática: es un alegato político para golpear y victimizarse… responsabiliza al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau, y pide su destitución… invoca el estilo hitleriano y la conducta canalla.

El texto lleva su firma y una sombra demasiado familiar… el léxico no suena al de un político de 39 años: suena al del expresidente… no prueba coautoría, pero la sugiere.

Sheinbaum acusó injerencia y alegó que “Andy”, “no es investigado en México”… la ausencia de investigación se vuelve certificado de inocencia.

Trump no responderá… Rubio no rectificará… la visa no volverá… el hijo firmó… se asoma el padre… la presidenta se alinea.

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