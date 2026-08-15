¿Quiénes son los exgobernadores vinculados a proceso por la FGR?

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La autónoma FGR decidió empezar por el principio: Ernesto Ruffo Appel, panista, exgobernador de Baja California, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y huachicol fiscal… Ángel Aguirre Rivero, perredista, exgobernador de Guerrero, internado en El Altiplano por ocultar pruebas del caso Ayotzinapa.

En la fila espera el exgobernador de Campeche, Alejandro Moreno, del PRI, con expediente de capo que incluiría peculado, lavado, empresas fantasma y traición a la patria… sin importar colores, cayeron dos y uno que está en la fila… pero ninguno del color en el poder.

Falta un nombre. Rubén Rocha Moya gobierna Sinaloa señalado desde Washington, y ahí el criterio se invierte: primero las pruebas, luego el expediente… a este ritmo de justicia, el gobernador comparecerá en quince años y entonces sabremos si tuvo que ver con el secuestro de El “Mayo” Zambada y quién ordenó matar a Héctor Melesio Cuén.

La autonomía tiene calendario… la independencia tiene reloj, caiga quien caiga, siempre que caiga del otro lado del poder en turno.

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