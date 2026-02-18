INE confirma contagio “aislado” de sarampión; envía a personal a home office

GENERANDO AUDIO...

Se detectó un caso de sarampión en el INE. Foto Cuartoscuro

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó un contagio “aislado” de sarampión dentro de sus instalaciones y anunció que enviará a parte de su personal a trabajar en modalidad de home office durante los próximos cinco días como medida preventiva.

La decisión se da en el contexto del brote de sarampión y, según informó el organismo, busca reducir riesgos de transmisión dentro de sus centros de trabajo en todo el país.

¿Quiénes irán a home office?

De acuerdo con el INE:

Solo acudirá de manera presencial el personal cuyas funciones requieran estrictamente su presencia en instalaciones

El resto trabajará bajo la modalidad de home office por cinco días

El Instituto aclaró que hasta el momento no se tiene registro de nuevos casos dentro de sus instalaciones.

Refuerzan vacunación y medidas sanitarias

Además del trabajo remoto, el INE anunció una serie de acciones para contener posibles contagios:

Jornada interna de vacunación el día 19 en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema.

el día 19 en el complejo de Tlalpan, dirigida a personas de 49 años o menos que necesiten completar o reforzar su esquema. Censo y monitoreo preventivo para detectar síntomas en distintas áreas.

Canalización inmediata de casos sospechosos a valoración médica.

Uso obligatorio de gel antibacterial en accesos.

Refuerzo del uso de cubrebocas en áreas comunes y espacios cerrados.

Evitar aglomeraciones y contacto físico.

Mayor ventilación en oficinas.

El organismo también informó que desde el inicio del brote en 2025 implementó campañas de vacunación en estados considerados de mayor riesgo, como Chihuahua y Jalisco.

¿Por qué preocupa el sarampión?

Según la información citada por el propio Instituto, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. En personas no vacunadas, su tasa de transmisión puede alcanzar entre 90% y 95%. Una persona infectada puede contagiar a más de una decena de personas susceptibles si no cuentan con inmunidad.

Medidas con carácter preventivo

El INE subrayó que las acciones adoptadas tienen carácter estrictamente preventivo y forman parte de su obligación de garantizar la salud y seguridad del personal, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La autoridad electoral reiteró que continuará aplicando medidas sanitarias y que, en caso de ser necesario, podría adoptar nuevas acciones para contener riesgos.

