¡Alerta! Así roban tu identidad con apps que prometen préstamos en minutos

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Robo de identidad. Foto: Shutterstock

Ante la gran variedad de instituciones de crédito que brindan préstamos digitales rápidos a través de redes sociales se incrementa el riesgo de robo de identidad para los usuarios ya que los ciberdelincuentes aprovechan esto para solicitar préstamos y cometer fraudes.

Por esta razón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX alertó en sus redes sociales a la ciudadanía, ante el aumento por posibles casos de robo de identidad que se relacionan con solicitud de préstamos digitales.

¿Cómo operan las apps de préstamos para robar tu identidad?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, se han identificado casos en los que los estafadores logran apoderarse de documentos e información personal para hacerse pasar por la víctima. Posteriormente realizan los trámites para obtener préstamos a su nombre, de modo que el afectado suele descubrir el fraude hasta que es contactado para responder por una deuda que nunca solicitó.

Además, algunas aplicaciones solicitan permisos para acceder a la galería de fotografías, la lista de contactos, la ubicación en tiempo real y otros archivos almacenados en el teléfono, información que puede ser utilizada de manera indebida.

#AlertaCibernética | La #PolicíaCibernética alerta a la ciudadanía por posibles casos de robo de identidad relacionados con solicitudes de préstamos digitales. 📱💸🚨



¡No te dejes engañar! Estas apps prometen "dinero en minutos", pero su objetivo es robar tu información… pic.twitter.com/u2AJjRdMjB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 3, 2026

Tips de la SSC CDMX evitar el robo de identidad

Para reducir el riesgo de ser víctima de un posible caso de robo de identidad relacionado con solicitudes de préstamos digitales, la SSC CDMX da los siguientes tips:

Compare fotografías o copias de tus identificaciones sólo con instituciones oficiales o plenamente verificadas

Lee con atención los avisos de privacidad antes de proporcionar cualquier documento

No accedas a enlaces recibidos por mensajes de origen desconocido

Activa la verificación de dos pasos

Utilizar contraseñas seguras y diferentes para cada servicio

Revisa tu historial crediticio para detectar movimientos no reconocidos

Denuncia cualquier uso indebido de la identidad ante la institución financiera correspondiente

Utiliza soluciones de seguridad que ayuden a proteger información personal

¿Qué hacer antes de solicitar un préstamo digital?

La Policía Cibernética reiteró que las ofertas de dinero inmediato, sin procesos de validación o con requisitos mínimos, deben analizarse con cautela, ya que pueden formar parte de un fraude.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a verificar la autenticidad de cualquier plataforma antes de compartir información personal y a mantenerse alerta para evitar convertirse en víctima de robo de identidad o de otros delitos cibernéticos.

Recomendaciones de Condusef para evitar robo de identidad

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) también proporcionó las siguientes recomendaciones para no caer en el robo de identidad:

Nunca proporciones la información de tus cuentas bancarias por teléfono, mensaje de texto, correo electrónico o redes sociales

Acércate a tu banco para solicitar los servicios de prevención y sistemas de alertas; te permitirá detectar de manera oportuna cargos o movimientos extraños en tus cuentas

Cambia tus contraseñas con frecuencia

Checa tus estados de cuenta de manera regular

No des clic en enlaces enviados por correo supuestamente de tu banco

No descargues aplicaciones si no estás seguro de que es tu banco el que lo solicita

Consulta constantemente tu Buró de Crédito

Recuerda que si necesitas ayuda o quieres reportar cualquier posible robo de identidad o fraude puedes contactar a la SSC CDMX al teléfono 55 52 42 5100 en la extensión 5086; también puedes escribir al correo electrónico: policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

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