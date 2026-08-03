Extorsión en hoteles: así engañan a huéspedes con falsos operativos

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Delincuentes usan falsos operativos para extorsionar. Foto: Getty.

Dos casos registrados en hoteles de Campeche y Guadalajara, muestran una misma modalidad de extorsión: delincuentes contactan a huéspedes, se hacen pasar por autoridades, inventan supuestos operativos de seguridad y los aíslan para después amenazarlos y exigir dinero.

En Ciudad del Carmen, dos mujeres fueron víctimas de un intento de extorsión en un hotel luego de recibir un mensaje sobre un supuesto “Código Rojo”. Poco después, recibieron una llamada que aparentaba provenir de la recepción.

Extorsión en hotel de Ciudad del Carmen

Los supuestos responsables aseguraron que participaban en un operativo de seguridad y ordenaron a las mujeres permanecer dentro de su habitación y no comunicarse con la recepción.

Después les dijeron que había un supuesto secuestro dentro del hotel. Mediante una videollamada, las obligaron a mostrar el cuarto y posteriormente apareció una persona encapuchada que las amenazó con un arma.

Las mujeres también fueron presionadas para contactar a sus familiares y hacerles creer que estaban retenidas. El intento de extorsión no se concretó porque un familiar de una de ellas detectó la situación y alertó a las autoridades.

Así te lo informamos en Uno Noticias:

Falso comandante y amenazas en Guadalajara

Un segundo caso ocurrió con un trabajador que viajó a Guadalajara y se hospedó en un hotel del centro.

Según información de Héctor de Mauleón, durante la segunda noche recibió una llamada de un supuesto comandante “Chávez”, quien afirmó pertenecer a la Fiscalía. Le dijo que cerca del hotel habían detenido un vehículo con drogas y armas y que el inmueble era utilizado como casa de seguridad.

El huésped fue aislado y posteriormente un hombre con pasamontañas entró a su habitación. Ahí le aseguró que pertenecían a un grupo criminal.

Durante varias horas lo mantuvieron bajo amenazas y, posteriormente, lo obligaron a realizar transferencias bancarias. También contactaron a sus familiares y a su jefe para exigirles dinero.

¿Cómo detectar la estafa?

El patrón coincide con el otro caso: utilizar el miedo, hacerse pasar por autoridades o involucrar supuestos hechos criminales para mantener a las víctimas aisladas y presionar a sus familiares para entregar dinero.

Una señal de alerta es cuando una llamada busca generar urgencia y evita que la persona verifique directamente la información.

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