Programa de simplificación elimina más de mil 700 trámites y avanza 60% en su meta nacional

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Foto: Presidencia

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) reportó un avance de 60% en el Programa de Simplificación de Trámites, estrategia que busca reducir procesos administrativos, digitalizar servicios y disminuir requisitos para la ciudadanía.

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo es facilitar la realización de trámites mediante herramientas tecnológicas y reducir espacios que puedan propiciar actos de corrupción.

Eliminan más de mil 700 trámites

De acuerdo con datos de la ATDT, hasta ahora se han eliminado mil 711 trámites y se han simplificado 3 mil 497, como parte de una meta de 4 mil 500 trámites intervenidos para finales de 2026.

Además de la reducción en el número de procesos, los requisitos solicitados a la población pasaron de un promedio de seis a dos documentos por trámite.

Portal único supera los 56 millones de usuarios

El Portal Único de Trámites y Servicios, disponible a través de gob.mx, ha sido utilizado por 56 millones de personas, con un promedio de dos millones de visitas semanales.

Por su parte, la ventanilla digital con inteligencia artificial opera como asistente virtual y acumula cerca de 2 millones de interacciones.

Registro Civil y pasaporte entre los servicios simplificados

Entre los servicios que han sido incorporados al proceso de digitalización destaca la Plataforma Nacional del Registro Civil, que concentra trámites de las 32 entidades federativas en un solo sitio.

Según la ATDT, esta plataforma redujo sus trámites de 28 a 20 y los requisitos de ocho a cinco, además de disminuir los tiempos de resolución de 20 a cinco días en promedio.

En el caso del pasaporte, los trámites pasaron de 21 a cinco y los requisitos de seis a tres, mientras que el tiempo de resolución se redujo en aproximadamente 50%.

También simplifican trámites para empresas

La estrategia incluye la Ventanilla Digital de Inversiones para Empresas Medianas, creada para concentrar en un solo espacio los trámites necesarios para constituir, construir y operar empresas.

De acuerdo con la dependencia, el modelo busca reducir tiempos y requisitos para proyectos de inversión mediante procesos homologados entre distintos niveles de gobierno.

Plataforma para negocios y comercio exterior

La ATDT también informó sobre la operación de la Ventanilla Única de Trámites de Comercio Exterior, que integra gestiones relacionadas con el SAT, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México.

Asimismo, la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, disponible en 105 municipios, permite realizar trámites para pequeños negocios y microempresas mediante procesos digitales con apertura inmediata en determinados casos.

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