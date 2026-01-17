Delcy Rodríguez, en el radar de la DEA desde 2018; fue “objetivo prioritario”, revela AP

GENERANDO AUDIO...

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela. Foto: Reuters

La vicepresidenta venezolana y actual presidenta interina, Delcy Rodríguez, fue investigada durante años por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y llegó a ser catalogada en 2022 como un “objetivo prioritario”, de acuerdo con información de The Associated Press (AP).

La revelación surge en un momento clave, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara la captura de Nicolás Maduro para enfrentar cargos por narcotráfico y presentara a Rodríguez como una figura central para estabilizar Venezuela tras años de crisis política, corrupción y colapso económico.

Sin embargo, según la investigación de AP, basada en documentos y testimonios, antes de asumir la presidencia interina a inicios de este mes, Rodríguez ya se encontraba bajo una intensa vigilancia de agencias estadounidenses.

Archivos de inteligencia y señalamientos desde 2018

De acuerdo con los registros revisados por AP, la DEA mantiene un expediente de inteligencia sobre Delcy Rodríguez que se remonta al menos a 2018, en el que se documentan vínculos, contactos y acusaciones que van desde narcotráfico hasta contrabando de oro.

Uno de los reportes señala que, a principios de 2021, un informante confidencial afirmó que Rodríguez utilizaba hoteles en la isla de Margarita como fachada para lavar dinero. Además, el año pasado, la actual presidenta interina fue vinculada con Alex Saab, señalado como intermediario de Maduro y detenido en 2020 por cargos de lavado de dinero en Estados Unidos.

“Objetivo prioritario”, una etiqueta de alto nivel

Según la información, la DEA clasificó a Rodríguez como “objetivo prioritario”, una categoría reservada para personas consideradas de impacto significativo en el tráfico de drogas.

Esta designación implica una documentación extensa y la asignación de mayores recursos investigativos, aunque no significa necesariamente que exista una acusación penal.

Los documentos, consultados por la agencia mencionada, no detallan las razones específicas por las que Rodríguez fue elevada a esa categoría. Cabe mencionar que la DEA mantiene cientos de objetivos prioritarios activos en distintos momentos.

Investigaciones siguen abiertas

El nombre de Delcy Rodríguez ha aparecido en casi una docena de investigaciones de la DEA, algunas de las cuales siguen abiertas, con participación de agentes en oficinas de campo que van desde Paraguay y Ecuador hasta Phoenix y Nueva York, según AP.

Tres agentes actuales y anteriores de la DEA que revisaron los documentos a solicitud de la agencia noticiosa coincidieron en que los archivos reflejan un interés sostenido en Rodríguez durante su gestión como vicepresidenta, iniciada en 2018. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato, al no estar autorizados para comentar investigaciones en curso.

Delcy, sin acusaciones formales en su contra

Pese al volumen de investigaciones, el gobierno de Estados Unidos nunca ha presentado cargos públicos contra Delcy Rodríguez. De hecho, no figura entre los más de una docena de funcionarios venezolanos acusados de narcotráfico junto a Nicolás Maduro.

El exfiscal federal en Miami Kurt Lunkenheimer, citado por la agencia, explicó que el ascenso político de Rodríguez pudo haberla colocado bajo mayor escrutinio. “Hay una diferencia entre convertirse en un objetivo de alta prioridad y contar con la evidencia suficiente para una acusación”, señaló.

Contexto político reciente

El 14 de enero, el presidente Donald Trump informó que sostuvo una llamada con Delcy Rodríguez, a quien describió como la presidenta interina de Venezuela, y aseguró que la relación bilateral “anda muy bien”. Según Trump, fue una conversación larga y positiva, en medio de los cambios políticos tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

Desde Caracas, Rodríguez confirmó la llamada y la calificó como “larga, productiva y cortés”, señalando que se desarrolló en un marco de respeto mutuo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento