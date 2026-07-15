Puentes del ciclo escolar 2026–2027, según el calendario de la SEP

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Los alumnos podrán descansar en días establecidos. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó este 15 de julio el calendario escolar oficial para el ciclo 2026-2027, el cual contempla 185 días de clases para los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

Además de los periodos vacacionales, los estudiantes tendrán al menos 12 fines de semana largos gracias a la combinación de días festivos, sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) y jornadas de registro de calificaciones, conocidos popularmente como puentes escolares.

¿Cuáles serán los puentes del ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario oficial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), éstos serán los principales puentes del próximo ciclo escolar:

2026

Viernes 25 de septiembre: no habrá clases por Consejo Técnico Escolar (CTE) . Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 28 de septiembre

no habrá clases por . Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 28 de septiembre Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: habrá suspensión de clases por CTE y por la conmemoración del Día de Muertos . Las actividades se reanudarán el martes 3 de noviembre

habrá suspensión de clases por y por la conmemoración del . Las actividades se reanudarán el martes 3 de noviembre Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre: los alumnos no tendrán clases el viernes por registro de calificaciones y el lunes por la conmemoración de la Revolución Mexicana , por lo que volverán a las aulas el martes 17 de noviembre

los alumnos no tendrán clases el viernes por y el lunes por la conmemoración de la , por lo que volverán a las aulas el martes 17 de noviembre Viernes 27 de noviembre: suspensión de actividades por CTE. El regreso será el lunes 30 de noviembre

2027

Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero: no habrá clases por CTE y por la conmemoración de la Constitución , por lo que los estudiantes regresarán el martes 2 de febrero

no habrá clases por y por la conmemoración de la , por lo que los estudiantes regresarán el martes 2 de febrero Viernes 26 de febrero: suspensión por CTE . El regreso será el lunes 1 de marzo

suspensión por . El regreso será el lunes 1 de marzo Viernes 5 de marzo: suspensión por registro de calificaciones . Las clases se reanudarán el lunes 8 de marzo

suspensión por . Las clases se reanudarán el lunes 8 de marzo Lunes 15 de marzo: suspensión por la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez

suspensión por la conmemoración del Viernes 30 de abril: suspensión por CTE . El regreso será el lunes 3 de mayo

suspensión por . El regreso será el lunes 3 de mayo Viernes 28 de mayo: suspensión por CTE . Los alumnos volverán a clases el lunes 31 de mayo

suspensión por . Los alumnos volverán a clases el lunes 31 de mayo Viernes 25 de junio: suspensión por CTE . El regreso será el lunes 28 de junio

suspensión por . El regreso será el lunes 28 de junio Viernes 2 de julio: suspensión por registro de calificaciones. Las clases se reanudarán el lunes 5 de julio

¿Cuándo inicia y termina el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario de la SEP establece que el ciclo escolar 2026-2027 iniciará el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirá el viernes 9 de julio de 2027, para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo serán las vacaciones en el siguiente periodo escolar?

El calendario contempla dos periodos vacacionales para los estudiantes de educación básica:

Vacaciones de invierno: del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027

del Vacaciones de Semana Santa: del 29 de marzo al 9 de abril de 2027

Otras fechas importantes

Además de los puentes, el calendario contempla otras fechas relevantes, entre ellas:

16 de septiembre de 2026: suspensión por el Día de la Independencia

suspensión por el 25 de diciembre de 2026 y 1 de enero de 2027: suspensión por Navidad y Año Nuevo, dentro del periodo vacacional

suspensión por Navidad y Año Nuevo, dentro del periodo vacacional 5 de mayo de 2027: suspensión por la conmemoración de la Batalla de Puebla

suspensión por la conmemoración de la 15 de mayo de 2027: suspensión por el Día del Maestro

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