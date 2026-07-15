SEP publica calendario escolar 2026-2027: vacaciones, puentes y fechas clave

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La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer este miércoles 15 de julio el Calendario Escolar 2026-2027 para educación preescolar, primaria y secundaria, documento que establece las fechas de inicio y fin del próximo ciclo escolar, así como los periodos vacacionales, los días sin actividades y otras jornadas relevantes para estudiantes, madres y padres de familia.

El calendario aplica para las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional y contempla un ciclo de 185 días de clases.

¿Cuándo inicia y termina el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario de la SEP, las clases del próximo ciclo escolar comenzarán el:

Lunes 31 de agosto de 2026

Mientras que el ciclo concluirá el:

Viernes 9 de julio de 2027

Calendario de la SEP: ciclo escolar 2026-2027

¿Cuándo serán las vacaciones del ciclo escolar 2026-2027?

En el calendario de la SEP se establece que los estudiantes de educación básica tendrán dos periodos largos de vacaciones:

Vacaciones de invierno

Del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027, aunque en realidad los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, puesto que el 6 habrá suspensión de labores docentes.

Vacaciones de Semana Santa

Del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027. Los alumnos regresarán a sus escuelas el lunes 5 de abril.

¿Cuántos puentes habrá en el ciclo escolar 2026-2027?

Además de las vacaciones, el calendario de la SEP contempla varios fines de semana largos, ya sea por la suspensión de labores docentes o por las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estos son los puentes del ciclo escolar 2026-2027 para los estudiantes de educación básica.

2026

Viernes 25 de septiembre: No hay clases por CTE, dando paso al primer puente del ciclo escolar. Los alumnos regresan a clases el lunes 28.

No hay clases por CTE, dando paso al primer puente del ciclo escolar. Los alumnos Del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre: En dichas fechas habrá CTE y suspensión de labores docentes.

En dichas fechas habrá CTE y suspensión de labores docentes. Del viernes 13 al lunes 16 de noviembre : los alumnos no tendrán clases el viernes por registro de calificaciones y el lunes por suspensión de labores docentes, por lo que regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre.

: los alumnos no tendrán clases el viernes por registro de calificaciones y el lunes por suspensión de labores docentes, por lo que regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre. Viernes 27 de noviembre: No hay clases por CTE, por lo que los alumnos se presentarán en las aulas el lunes 30.

2027

Del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes: los estudiantes regresarán a las aulas el martes 2 de febrero

no hay clases por CTE y suspensión de labores docentes: los estudiantes regresarán a las aulas el martes 2 de febrero Viernes 26 de febrero : No hay clases por CTE, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 1 de marzo

: No hay clases por CTE, por lo que los alumnos regresarán a clases el lunes 1 de marzo Viernes 5 de marzo : No hay clases por registro de calificaciones. Los estudiantes regresan a las aulas el lunes 8 de marzo.

: No hay clases por registro de calificaciones. Los estudiantes regresan a las aulas el lunes 8 de marzo. Lunes 15 de marzo : No hay clases por suspensión de labores docentes.

: No hay clases por suspensión de labores docentes. Viernes 30 de abril : No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 3 de mayo.

: No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 3 de mayo. Viernes 28 de mayo : No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 31.

: No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 31. Viernes 25 de junio : No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 28.

: No hay clases por CTE. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 28. Viernes 2 de julio: No hay clases por registro de calificaciones. Los alumnos regresan a las aulas el lunes 5.

Las suspensiones del 16 de septiembre de 2026 y del 5 de mayo de 2027 no generan puente, ya que ambas caen a media semana.

Imagen: DOF

Otras fechas importantes en el calendario escolar

Además de las vacaciones y los puentes, el calendario escolar 2026-2027 para la educación preescolar, primaria y secundaria prevé otras fechas importantes:

Suspensión de clases entre semana:

Miércoles 16 de septiembre de 2026 por el Día de la Independencia.

Martes 6 de enero por suspensión de labores docentes.

Miércoles 5 de mayo por la Batalla de Puebla.

Preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria

La preinscripción para el ciclo escolar 2027-2028 de alumnos de educación básica se realizará en el siguiente periodo:

Martes 2 al viernes 12 de febrero de 2027.

Además, la SEP especificó en su calendario que del lunes 23 al jueves 26 de noviembre de 2026 se realizará el registro y comunicación de los resultados de la evaluación.

Receso de clases

En su calendario, la SEP marcó como “receso de clases” del 10 al 31 de julio de 2027.

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