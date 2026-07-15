Polémica por audios revive señalamiento de Jaime Bonilla sobre Marina del Pilar y el CJNG

GENERANDO AUDIO...

La confrontación política tiene un nuevo capítulo. Fotos: Cuartoscuro

La confrontación política entre la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y el exgobernador Jaime Bonilla volvió a colocarse en el centro de la discusión pública luego de que la mandataria señalara este miércoles al exsenador como presunto responsable de la difusión de audios en los que, presuntamente, se le escucha hablar sobre gestiones relacionadas con autoridades de Estados Unidos (EE.UU.) y la obtención de una visa.

Aunque Bonilla no ha sido señalado por autoridad alguna como responsable de la filtración y tampoco existe una resolución oficial sobre el origen de los audios, las declaraciones de la gobernadora reactivaron una disputa política que se ha prolongado desde el inicio de su administración.

El intercambio de acusaciones también volvió a poner bajo los reflectores un discurso pronunciado por Bonilla en la tribuna del Senado de la República, el 17 de agosto de 2022, durante una sesión de la Comisión Permanente, cuando realizó señalamientos contra la entonces recién llegada a la administración estatal.

El discurso de Jaime Bonilla que volvió a cobrar relevancia

En aquella intervención, realizada días después de la jornada violenta registrada en Baja California con la quema de vehículos y bloqueos en distintos municipios, Jaime Bonilla aseguró que los hechos respondían a un supuesto conflicto entre grupos criminales y el gobierno estatal.

Desde la tribuna del Senado afirmó:

“Lo que pasó en Baja California tenía que haber sido un arreglo previo de los cárteles, en lo particular el Cártel Jalisco Nueva Generación, donde le hizo un reclamo a la gobernadora en una manta inmensa con señalamientos particulares de su nombre y apellido, donde le dice que violó el acuerdo.”

Durante ese mismo discurso sostuvo que hechos de esa naturaleza no ocurrieron durante su administración como gobernador.

“Eso para mí nunca pasó en mi gobierno; en mi gobierno jamás hubo un incidente como el que pasó ahora.”

Asimismo, hizo referencia a los vehículos incendiados durante aquella jornada violenta y aseguró que, a su juicio, el mensaje estaba dirigido específicamente al gobierno estatal.

Es importante señalar que esas afirmaciones fueron realizadas por Jaime Bonilla y no fueron acompañadas en ese momento por pruebas presentadas públicamente ni derivaron en una resolución judicial que acreditara dichos señalamientos.

También cuestionó al fiscal de Baja California

En esa misma participación, el exgobernador dirigió críticas contra el entonces fiscal estatal, a quien acusó de mantener presuntos acuerdos con organizaciones criminales.

“Ha sido señalado muchas veces de tener acuerdos con los cárteles.”

Bonilla sostuvo además que exponía esos temas porque, dijo, consideraba que era necesario defender a la ciudadanía bajacaliforniana.

“No vamos a estar intimidados por persecuciones políticas y amenazas para que no salga esto a la luz.”

Al concluir su intervención reiteró sus críticas hacia el gobierno estatal.

“Fue altamente ofensivo para la ciudadanía de Baja California tener un gobierno que a espaldas de lo que le promete al señor presidente hacen cosas completamente adversas.”

¿Por qué volvió a surgir ese discurso?

El mensaje pronunciado en 2022 volvió a difundirse en redes sociales y plataformas digitales luego de que Marina del Pilar Ávila asegurara que Jaime Bonilla estaría detrás de la difusión de los audios filtrados en los que presuntamente se le escucha conversar sobre contactos con autoridades estadounidenses.

Hasta el momento, Bonilla no ha respondido públicamente a ese señalamiento, mientras que tampoco existe una determinación oficial que establezca quién filtró las grabaciones.

La autenticidad de los audios tampoco ha sido confirmada por una autoridad ministerial.

Una confrontación política que viene desde el cambio de gobierno

La relación entre ambos políticos se deterioró desde el proceso de transición del gobierno estatal en 2021.

Aunque ambos pertenecían a Morena, con el paso de los meses comenzaron los desencuentros públicos por decisiones administrativas, investigaciones, nombramientos y diferencias políticas.

Desde entonces, tanto Marina del Pilar como Jaime Bonilla han intercambiado críticas en diversas ocasiones.

La difusión de los audios y las declaraciones realizadas esta semana reavivaron ese conflicto, ahora en un contexto marcado por versiones sobre investigaciones en EE.UU. y cuestionamientos públicos hacia la mandataria.

Hasta ahora, ninguna autoridad mexicana ni estadounidense ha presentado públicamente una resolución judicial que acredite los señalamientos expresados por Bonilla en 2022, ni tampoco existe una determinación oficial sobre el origen de los audios atribuidos a la gobernadora.

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