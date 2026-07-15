¿Larry Curtis Parker o Mauro Alberto? La historia del piloto que trasladó al “Mayo” Zambada a EE. UU.

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Larry Curtis Parker o Mauro Alberto: FGR y el vuelo del Mayo. Foto: Cuartoscuro

La FGR, que investiga el traslado de Ismael el “Mayo” Zambada a EE. UU., informó que el piloto del avión fue Mauro Alberto Núñez Ojeda, también identificado como Alejandro “N” y con el alias “Jando”, luego de realizar nuevos peritajes. La identificación modificó la información preliminar difundida en julio de 2024, cuando el nombre de Larry Curtis Parker apareció en la documentación inicial del vuelo.

Durante casi dos años coexistieron distintas versiones sobre quién condujo la aeronave que trasladó al “Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López hasta territorio estadounidense el 25 de julio de 2024. La Fiscalía General de la República (FGR) explicó que la conclusión sobre la identidad del piloto fue posible tras una nueva revisión de las carpetas de investigación, en la que incorporó peritajes de voz, huellas dactilares, grabaciones y entrevistas.

¿Por qué apareció el nombre de Larry Curtis Parker?

Tras la captura de “Mayo” Zambada, el Gobierno de México informó que no participó en el operativo y que fue notificado mediante una llamada de la Embajada de EE. UU.. En ese momento se desconocía cómo ocurrió el traslado y la información disponible provenía principalmente de autoridades estadounidenses.

Durante la conferencia del 26 de julio de 2024, la entonces secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, explicó que en el plan de vuelo únicamente aparecía registrado el piloto, cuyo nombre era Larry Curtis Parker.

No obstante, también precisó que esa información era preliminar y que la FGR debía confirmar:

La identidad del piloto

La ruta seguida por la aeronave

El número de personas que viajaban

Las circunstancias del traslado

La autoridad mexicana nunca presentó de manera definitiva a Larry Curtis Parker como responsable del vuelo.

En aquel momento también se informó que Larry Curtis Parker contaba con licencia de piloto estadounidense, aparecía en los registros aeronáuticos y figuraba asociado al plan de vuelo. Asimismo, se indicó que no pertenecía a alguna agencia de EE. UU., no tenía antecedentes penales ni alertas migratorias.

Posteriormente, el propio Larry Curtis Parker negó cualquier participación en el traslado. De acuerdo con su versión, únicamente realizó un vuelo rutinario, viajaba solo y nunca transportó al “Mayo” Zambada, por lo que solicitó ser desvinculado del caso.

Mientras tanto, la FGR mantuvo abierta la investigación y anunció que revisaría aeropuertos, testigos, personal involucrado, el plan de vuelo y la identidad del piloto.

Bitácora del vuelo del Mayo. Captura de Pantalla Mañanera

Detención de Mauro Alberto Núñez Ojeda y entrega a EE. UU.

Con el paso de los meses, las investigaciones se enfocaron en otros aspectos relacionados con la captura del “Mayo” Zambada, entre ellos el presunto secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, la participación de Joaquín Guzmán López, el asesinato de Héctor Melesio Cuén y la posible intervención de otros integrantes de Los Chapitos.

El tema del piloto dejó de ocupar un lugar central hasta el 8 de febrero de 2025, cuando fuerzas federales detuvieron en Jesús María, Culiacán, a un hombre que inicialmente proporcionó otra identidad.

El operativo ocurrió después de una agresión contra militares y, de acuerdo con el saldo oficial, dejó:

Un militar muerto

Cinco soldados heridos

El detenido fue identificado como:

Mauro Alberto “N”

Alejandro “N”

Alias “Jando”

En ese momento todavía no era relacionado públicamente con el vuelo del “Mayo” Zambada.

La FGR informó que, durante una nueva revisión de las carpetas de investigación realizada en junio de 2026, encontró nuevos elementos que permitieron establecer la identidad del piloto.

Entre los indicios analizados se encuentran:

Coincidencias de voz

Coincidencias de huellas dactilares

Peritajes especializados

Grabaciones

Entrevistas

Con esos elementos, la Fiscalía concluyó que Mauro Alberto Núñez Ojeda fue quien pilotó el avión que trasladó al “Mayo” Zambada.

La institución también sostiene que utilizó distintas identidades, entre ellas Mauro Alberto, Alejandro y el alias “Jando”, lo que, de acuerdo con la investigación, explica por qué inicialmente no fue vinculado con el caso.

Según la FGR, posteriormente Mauro Alberto fue entregado a EE. UU. junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales, aunque esa entrega no impide que continúen las investigaciones mediante mecanismos de asistencia jurídica internacional.

Qué busca esclarecer ahora la FGR

La identificación del piloto forma parte de una investigación más amplia para determinar cómo ocurrió el traslado del “Mayo” Zambada hacia EE. UU.

Entre los aspectos que la FGR busca esclarecer se encuentran:

Quién organizó el vuelo.

Quién solicitó el código transponder.

Quién autorizó el ingreso de la aeronave a EE. UU.

Quiénes participaron en territorio mexicano.

Si existió intervención de autoridades estadounidenses.

La Fiscalía informó que el piloto solicitó un código transponder desde Ciudad Juárez, ingresó a EE. UU., pidió ser deportado inmediatamente a México, regresó al país, continuó operando para una organización criminal, fue detenido y posteriormente entregado a autoridades estadounidenses.

También indicó que la aeronave presentaba diversas irregularidades, entre ellas:

Modificaciones en los motores.

Alteraciones en la pintura.

Cambios en la iluminación.

Inconsistencias en su identificación.

Ausencia de permisos.

Irregularidades en la documentación del vuelo.

La FGR agregó que EE. UU. no ha entregado toda la información solicitada sobre la aeronave.

La identificación del piloto también forma parte de una investigación relacionada con una posible violación de soberanía, en la que la Fiscalía busca establecer si agentes estadounidenses participaron en territorio mexicano, si existió intervención del FBI sin autorización y si hubo incumplimiento de normas de derecho internacional.

Hasta ahora, la FGR informó que mantiene abiertas siete carpetas de investigación y ha realizado:

153 entrevistas

1 mil 288 informes de investigación

124 dictámenes periciales

Además, conserva grabaciones, entrevistas, peritajes y evidencia técnica como parte de las investigaciones.

Cronología del caso

25 de julio de 2024: Capturan a Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López en EE. UU.

Capturan a y en 26 de julio de 2024: Rosa Icela Rodríguez informa que el plan de vuelo contiene el nombre de Larry Curtis Parker , pero aclara que la FGR aún investiga la identidad del piloto y la ruta del avión.

informa que el plan de vuelo contiene el nombre de , pero aclara que la aún investiga la identidad del piloto y la ruta del avión. Agosto de 2024: Larry Curtis Parker niega haber participado en el traslado y solicita ser desvinculado del caso.

niega haber participado en el traslado y solicita ser desvinculado del caso. 8 de febrero de 2025: Fuerzas federales detienen en Jesús María, Sinaloa , a Mauro Alberto “N” , alias “Jando” . En ese momento no es relacionado públicamente con el vuelo.

Fuerzas federales detienen en , a , alias . En ese momento no es relacionado públicamente con el vuelo. Agosto de 2025: Mauro Alberto “N” es entregado a autoridades de EE. UU. junto con otros 25 presuntos integrantes de organizaciones criminales .

es entregado a autoridades de junto con otros . Junio de 2026: La revisión de las carpetas de investigación permite localizar nuevos indicios, incluidos peritajes de voz y huellas dactilares .

La revisión de las carpetas de investigación permite localizar nuevos indicios, incluidos y . 8 de julio de 2026: La FGR informa que identificó al piloto mediante nuevos elementos periciales. Aunque inicialmente no difunde el nombre, los datos corresponden a Mauro Alberto Núñez Ojeda .

La informa que identificó al piloto mediante nuevos elementos periciales. Aunque inicialmente no difunde el nombre, los datos corresponden a . Julio de 2026: La Fiscalía sostiene que el piloto constituye una pieza relevante para esclarecer el traslado del “Mayo” Zambada, las irregularidades del vuelo y la posible participación de autoridades estadounidenses.

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