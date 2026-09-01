“Que nadie se equivoque”: 15 frases combativas de Sheinbaum en su Informe

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Claudia Sheinbaum rindió su segundo informe de gobierno. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó su Segundo Informe de Gobierno, este 1 de septiembre, para presentar resultados, pero también para responder a críticos, defender proyectos de su administración y cuestionar decisiones de gobiernos anteriores.

Durante su mensaje en Palacio Nacional, la mandataria habló de Dos Bocas, Tren Maya, salud, educación, vivienda y agua, entre otros temas. También respondió a quienes, dijo, consideran que las mujeres “no podemos” o “no sabemos gobernar”.

Las frases contundentes de Sheinbaum durante su Segundo Informe

Lujos de gobiernos anteriores

Sheinbaum cuestionó el uso de los recursos públicos en gobiernos anteriores. Afirmó que se destinaban a “excentricidades y lujos” y sostuvo que entonces se gobernaba para unos cuantos, una situación que, dijo, terminó con la llegada de la Cuarta Transformación.

“Se utilizaban los recursos públicos para excentricidades y lujos, y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la Cuarta Transformación, y lo digo claro: debe continuar de esa manera”.

Represión y libertad de expresión

Al hablar de democracia y libertades, la Presidenta defendió la actuación de su administración. Aseguró que su Gobierno no reprime ni utiliza la fuerza del Estado para silenciar a quienes piensan distinto y afirmó que existe respeto a la libertad de expresión y manifestación.

“No se reprime al pueblo, no se utiliza la fuerza del Estado para callar a quienes piensan distinto. Se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación”.

“36 años de empobrecimiento”

Sheinbaum vinculó su política laboral y salarial con lo ocurrido durante las décadas anteriores. Sostuvo que el país atravesó 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, y aseguró que desde 2019 cambió la situación de los trabajadores.

“Después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019, las y los trabajadores viven una primavera laboral”.

Fracaso del modelo privatizador

La mandataria cuestionó el modelo económico que redujo la participación del Estado y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones. Sheinbaum sostuvo que ese esquema no consiguió generar bienestar.

“Durante décadas predominó un modelo que redujo la participación del Estado en la economía y trasladó decisiones estratégicas al sector privado mediante privatizaciones y concesiones. Todos sabemos que ese modelo fracasó en proveer bienestar”.

Examen de admisión a preparatoria

Al defender la eliminación del examen de admisión a educación media superior en 17 entidades, Sheinbaum cuestionó el sistema anterior. Dijo que hacía creer a los adolescentes que existían escuelas buenas y malas y señaló que algunos estudiantes terminaban en su décima opción, lo que, afirmó, los llevaba a desertar.

“A diferencia de años anteriores, que las y los adolescentes se les hacía creer que ‘había buenas y malas escuelas’ y que ‘su calificación en un examen determinaba a cuál de ellas podían acceder’, hoy saben, las y los jóvenes, que todas las escuelas de educación media superior públicas son buenas”.

También señaló:

“Con el examen de admisión, los estudiantes podían llegar a estudiar en su décima opción, lo que los hacía desertar en el primer año”.

Reforma educativa de Peña Nieto

Sheinbaum confrontó directamente su política educativa con la aplicada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Calificó aquella reforma como “impuesta” y la contrapuso con la consulta a maestros promovida por su administración.

“A diferencia de la reforma educativa en la época de Peña Nieto que fue impuesta, nosotros consultamos democráticamente a todas las maestras y los maestros”.

Abandono del sistema de salud

En materia de salud, Sheinbaum habló de un “profundo retroceso” y de “desdén y negligencia”. Señaló la existencia de hospitales inconclusos o inservibles, cuestionó a empresas intermediarias que, dijo, cobraban sobreprecios y criticó el funcionamiento del Seguro Popular.

“Fue tal el desdén y negligencia que, al final de esa época, había más de 80 hospitales a medio construir o inservibles que presumían haber inaugurado”.

También afirmó:

“Los medicamentos y los insumos médicos se compraban a un reducido grupo de empresas intermediarias que cobraban a sobreprecio”.

Créditos de vivienda

La Presidenta calificó como una de las mayores injusticias heredadas del pasado los créditos impagables de vivienda. Aseguró que 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en esos esquemas y ejemplificó con personas cuya deuda creció pese a llevar años pagando.

“Hemos corregido una de las mayores injusticias heredadas del pasado: 5 millones de familias dejaron de estar atrapadas en créditos impagables”.

Y agregó:

“La gente pedía crédito por 60 mil pesos, había pagado durante 20 años y su deuda había ascendido a un millón de pesos”.

Misoginia y machismo

Al destacar las políticas dirigidas a las mujeres, Sheinbaum respondió a quienes, según señaló, consideran que las mujeres no pueden o no saben gobernar. La Presidenta atribuyó esas posturas a la misoginia y al machismo.

“Pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que ‘las mujeres no podemos’ o ‘no sabemos gobernar’, cada día demostramos lo contrario”.

Críticos de Dos Bocas

Uno de sus mensajes más directos fue para quienes criticaron la Refinería Olmeca en Dos Bocas. Sheinbaum reivindicó su construcción y aseguró que su operación ha permitido enfrentar el aumento en los precios de los combustibles y problemas de desabasto que, dijo, afectan a otros países.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, hoy se demuestra que, gracias a la misma, hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”.

Abandono de los fertilizantes

Sheinbaum también recurrió al contraste con el periodo neoliberal al hablar de Pemex. Afirmó que la producción de fertilizantes fue abandonada durante esos años y posteriormente rescatada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“La producción de fertilizantes de Pemex, que había sido abandonada durante el periodo neoliberal y rescatada durante el periodo del Presidente López Obrador, alcanzó, en 2026, mil 185 toneladas”.

Críticas al Tren Maya

La Presidenta respondió de manera explícita a quienes, dijo, auguran que el Tren Maya “no funciona”. Para defender el proyecto presentó su cifra de pasajeros. Enseguida, dio también resultados de Mexicana de Aviación y el AIFA.

“Aprovecho para informarles, a todos aquellos que auguran que ‘no funciona’: que el Tren Maya ha transportado 2.5 millones de pasajeros y evoluciona conforme a lo planeado”.

Después agregó:

“Mexicana de Aviación ha transportado a 1 millón de pasajeros y llegaremos al triple con 14 aviones más, de acuerdo a sus metas”.

Sobre el AIFA señaló:

“El AIFA ha transportado 3.6 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026, incluso por encima de lo planeado”.

“Saqueo” del agua

Al abordar la política hídrica, Sheinbaum acusó que durante décadas hubo “saqueo del recurso hídrico” y cuestionó que el agua fuera tratada como una mercancía. También aseguró que ese modelo tuvo efectos graves para el país.

“Después de decenas de años de saqueo del recurso hídrico, en diciembre de 2025, se publicó la Reforma Integral a la Ley de Aguas Nacionales, con la cual el agua dejó de concebirse como ‘una mercancía’ para reconocerse como un derecho humano y un recurso de la nación”.

Más adelante afirmó:

“Convertir el agua en una mercancía, tuvo efectos gravísimos”.

Antiguo Poder Judicial

Sheinbaum defendió los cambios realizados al Poder Judicial y marcó una diferencia entre su situación actual y la anterior. En este punto, aseguró que el contraste entre ambos momentos ya es perceptible.

“Gracias, también, al cambio en el Poder Judicial, porque se nota claramente la diferencia entre el pasado y el presente”.

Divisiones y autoridad moral: “Que nadie se equivoque”

Hacia el cierre de su Informe, Sheinbaum rechazó que existan divisiones o rompimientos dentro del proyecto de la Cuarta Transformación. También lanzó un mensaje sobre la autoridad política y moral, que, sostuvo, no puede adquirirse con dinero.

“Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, aquí no hay rompimientos; lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”.

Después agregó:

“No olvidemos nunca que la autoridad política y moral se escribe todos los días. Esa no se adquiere ni con todo el dinero del planeta”.

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