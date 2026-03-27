Derrame en el Golfo: 600 km afectados y dudas sobre versión oficial

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Un derrame de hidrocarburo en el Golfo de México ha afectado al menos 600 kilómetros de litoral, mientras autoridades mantienen que la situación no es grave.

La contaminación no se concentró en un solo punto y avanzó por distintas zonas costeras en cuestión de días.

Autoridades señalan tres posibles fuentes

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que se identificaron tres posibles orígenes del contaminante.

El primero corresponde a un buque fondeado en Coatzacoalcos, Veracruz .

. El segundo a emanaciones naturales de chapopoteras cercanas a esa zona.

cercanas a esa zona. Y el tercero a emanaciones en la zona de Cantarell, en Campeche.

Mancha de hidrocarburo se expandió por varios estados

El avance de la contaminación se registró en distintos puntos del Golfo. El 2 de marzo se detectó en Coatzacoalcos, Veracruz. Un día después llegó a Paraíso, Tabasco.

Para el 10 y 11 de marzo ya se encontraba en Alvarado, Veracruz. El 18 de marzo alcanzó Tuxpan, Veracruz.

Posteriormente, el 24 de marzo se reportaron fragmentos en Ciudad Madero, Tamaulipas.

Labores de limpieza y balance del derrame

Autoridades reportaron trabajos de limpieza desde el 20 de marzo en Tabasco. Hasta el momento, se han recolectado 430 toneladas de hidrocarburo.

Además, se han limpiado 223 kilómetros de playa. Sin embargo, el impacto total alcanza los 600 kilómetros de litoral afectados.

Denuncias e investigación en curso

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, informó que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Las investigaciones contemplan al menos 13 buques, de los cuales solo cuatro han sido ubicados.

Versión oficial frente al avance de la contaminación

Mientras avanzan las investigaciones, autoridades mantienen el mensaje de que las playas estarán en condiciones para el periodo vacacional.

No obstante, el recorrido del hidrocarburo a lo largo del Golfo mantiene abiertas las dudas sobre el origen y alcance del derrame.