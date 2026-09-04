UNAM volverá al examen presencial; informe señala crisis “multicausal” en proceso de admisión 2026

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Pruebas de admisión seguirán siendo presenciales. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) volverá a aplicar los exámenes de ingreso de manera presencial después de que una comisión técnica concluyera que la crisis del proceso de admisión 2026 fue producto de una combinación de fallas de planeación, omisiones operativas y deficiencias en el esquema de aplicación en línea.

Al presentar el informe final, el rector Leonardo Lomelí Vanegas anunció que la institución dejará de aplicar el examen remoto mientras no existan condiciones suficientes para garantizar la seguridad y confiabilidad del proceso.

“Los exámenes de ingreso serán presenciales, con dispositivos electrónicos precargados como en el examen control”, señaló.

La comisión concluye que no hubo una sola causa

El presidente de la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026, Eduardo Bárzana García, explicó que la investigación no identificó un único factor responsable de la crisis.

“La Comisión no asigna un peso específico a cada hipótesis y reconoce que la crisis fue multicausal”.

De acuerdo con el informe, los problemas comenzaron desde las etapas previas a la contratación de la empresa responsable de la plataforma tecnológica.

Detectan fallas desde la planeación del proceso

La comisión señaló que la estructura diseñada para el examen presentó debilidades desde el inicio.

“Los resultados finales evidenciaron falta de planeación y coordinación, omisiones y vacíos operativos de validación que se vieron reflejados en los resultados atípicos”.

Según el documento, la decisión de aplicar el examen bajo ese modelo fue tomada antes de contar con todos los elementos técnicos necesarios para evaluar los riesgos y alcances del proyecto.

Cuestionan contratación de Territorium Life

Uno de los señalamientos centrales del informe apunta a que la viabilidad del esquema fue aprobada antes de que la UNAM conociera a detalle las condiciones técnicas y responsabilidades que asumiría Territorium Life, empresa contratada para operar la plataforma.

“Esta secuencia indica que la viabilidad del esquema se determinó antes de formalizar la contratación y por tanto antes de contar con los anexos técnicos que especifican el servicio y los compromisos que asumiría la empresa”.

No previeron riesgos de filtración y apoyo externo

La comisión también concluyó que no se evaluó adecuadamente el riesgo de extracción y difusión de reactivos durante los fines de semana en que se aplicó el examen.

“Este diseño privilegió el cumplimiento de lineamientos técnicos sin considerar el alto riesgo que representaba para la extracción y diseminación de los reactivos”.

Además, los mecanismos de supervisión fueron insuficientes para detectar prácticas indebidas durante la aplicación.

“Durante el examen los mecanismos secuenciales de supervisión empleados no fueron suficientes para detectar todos los comportamientos indebidos”.

Entre las conductas detectadas se mencionan asistencia de terceros, consulta de materiales, uso de dispositivos externos, apoyo mediante audio y coordinación previa entre aspirantes.

La UNAM reconoce errores

Tras conocer las conclusiones, el rector Leonardo Lomelí reconoció que existieron fallas en el proceso.

“La Universidad y su rector reconocen y asumen las fallas y errores que pudieron haberse cometido en el concurso de selección a distancia a la licenciatura”.

La comisión recomendó no volver a utilizar el examen en línea hasta contar con un sistema robusto de vigilancia, supervisión y control. Como respuesta, la UNAM confirmó que regresará al esquema presencial para futuros procesos de admisión.

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