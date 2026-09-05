Así se vive México Siglo XXI 2026: jóvenes comparten ideas e inspiración

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Miles de becarios de Fundación Telmex-Telcel viven este viernes una experiencia única en México Siglo XXI 2026, el encuentro que reúne en el Auditorio Nacional a líderes mundiales, empresarios, deportistas, artistas y emprendedores para compartir historias de éxito, superación y liderazgo.

Desde temprana hora, estudiantes provenientes de distintos estados del país llegaron al recinto para participar en el evento, considerado uno de los encuentros juveniles más importantes de México.

Entre los invitados destacan el exprimer ministro de Canadá Justin Trudeau, el compositor Andrew Lloyd Webber, el atleta Álex Roca, el empresario Scott Galloway y la actriz Charlize Theron.

México Siglo XXI 2026 reúne talento y experiencias de vida

La edición de este año busca acercar a los jóvenes a experiencias reales de personas que han destacado en distintos ámbitos.

Durante la inauguración, el Licenciado Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil, destacó la importancia de la educación, la tecnología y la conectividad para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones.

“México tiene grandes oportunidades y ustedes pueden y deben contribuir para hacerlas realidad. Cuenten con nosotros y con nuestro compromiso de siempre e irrenunciable para seguir trabajando, creando y sobre todo creyendo profundamente en México”. Carlos Slim Domit, presidente de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil

Por su parte, Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá compartió experiencias personales y reflexiones sobre la resiliencia y la importancia de que cada persona defina su propio camino sin dejarse influenciar por las críticas externas.

“Creo que nunca somos un producto terminado. Nosotros continuamos aprendiendo, continuamos desafiándonos, continuamos tratando de definir diferentes cosas de hacer y aprender”. Justin Trudeau, exprimer ministro de Canadá

Los becarios son protagonistas de la jornada

Más allá de los conferencistas, los verdaderos protagonistas del encuentro son los miles de jóvenes que obtuvieron una beca gracias a su desempeño académico.

Durante los recesos, varios estudiantes compartieron su emoción por escuchar de primera mano a figuras internacionales.

“Estoy asombrado de poder escuchar a personalidades de este nivel”, expresó uno de los asistentes.

Otros destacaron que la fundación no solo brinda apoyo económico, sino también programas culturales y de desarrollo personal que fortalecen su formación integral.

Una experiencia que continúa durante todo el día

La jornada contempla la participación de más invitados especiales, entre ellos Guillermo Ochoa, Javier Aguirre, Rafael Márquez y Arturo Elías Ayub.

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