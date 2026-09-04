La víctima de la que pocos hablan: quién era Aleyda Romero, asesinada junto a la familia del tecladista de Camilo Séptimo

GENERANDO AUDIO...

¿Quién era Aleyda Romero, víctima del multihomicidio? Foto: Getty/Cuartoscuro

Aleyda Romero Victorio, de 21 años, fue una de las cuatro víctimas mortales del multihomicidio ocurrido el 1 de septiembre de 2026 en un departamento del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

La joven de la que pocos hablan trabajaba con la familia de Jonathan Meléndez, tecladista y uno de los fundadores de Camilo Séptimo, y colaboraba en las labores del hogar y en el cuidado de sus hijos. Tras el crimen, sus familiares la despidieron en San Martín Cuautlalpan, Chalco, de donde era originaria.

¿Quién era Aleyda Romero Victorio?

Aleyda Romero tenía 21 años y era originaria de San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, Estado de México. De acuerdo con información difundida por familiares, era una joven dedicada a su trabajo y cercana a los niños que cuidaba.

La joven colaboraba con la familia de Jonathan Meléndez desde hace casi dos años y se encargaba de labores domésticas y del cuidado de los menores. Sus familiares y personas cercanas la recordaron como una persona alegre, responsable y trabajadora.

Su nombre comenzó a difundirse después del multihomicidio, pues durante las primeras horas de cobertura varios reportes únicamente se referían a ella como “la trabajadora del hogar” o “la empleada”.

La propia agrupación Camilo Séptimo también expresó sus condolencias a la familia de Aleyda tras conocer el asesinato de Jonathan Meléndez y sus familiares.

¿Cómo se desenvuelve actualmente la situación familiar de Aleyda?

Después de que las autoridades realizaron las diligencias correspondientes, los restos de Aleyda fueron entregados el día 3 de septiembre a sus familiares en San Martín Cuautlalpan, donde vivía con su familia.

Familiares, amigos y vecinos se reunieron para despedirla; la comunidad acompañó a sus seres queridos con flores, música y oraciones. Familiares de la joven también han pedido que se esclarezca el homicidio y que se aplique la ley a quienes resulten responsables.

“Pido todo el peso de la ley sobre esa persona porque no tuvo compasión. Mató a Aleyda y también se llevó a niños inocentes”. “No era justo que para su edad le haya pasado esto… mi sobrina no merecía morir de esa manera”. Tía de Aleyda Romero

Una de sus tías declaró que Aleyda era una joven alegre, cercana a su familia y dedicada al cuidado de los niños. La familia también señaló que los familiares de las víctimas se hicieron cargo de los gastos derivados de los servicios funerarios y pidió que la joven sea recordada por su nombre y por la vida que llevaba antes del crimen.

La comunidad de San Martín Cuautlalpan despidió a Aleyda

La llegada del cuerpo de Aleyda a San Martín Cuautlalpan reunió a familiares, amigos y vecinos de la comunidad. De acuerdo con reportes, sus restos fueron trasladados al domicilio familiar, donde se realizaron los servicios funerarios.

La comunidad acompañó a sus familiares durante la despedida y posteriormente se preparó su sepultura en el panteón local.

Aleyda Romero fue sepultada en su comunidad de Chalco

Para este viernes 4 de septiembre se reportó la continuación de las actividades para su sepultura en San Martín Cuautlalpan.

La familia ha pedido que Aleyda no sea recordada únicamente como la trabajadora de la familia del músico, sino como una joven de 21 años que mantenía vínculos con su comunidad y trabajaba para apoyar a su familia.

Su historia quedó ligada al multihomicidio de Atizapán, pero sus familiares han insistido en que su nombre y su vida también sean considerados dentro de la cobertura del caso.

Mientras tanto, las autoridades mexiquenses continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.