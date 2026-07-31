Examen de la UNAM: uso de celulares y suplantación de identidad, entre las trampas que se detectaron

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Trampas que se detectaron en examen de la UNAM Foto: Shutterstock

La aplicación del Examen de la UNAM este 2026 se llevó a cabo en línea, lo que generó controversia debido a la gran cantidad de aspirantes que consiguieron un alto puntaje, por lo que muchos de los no seleccionados acusaron de un presunto fraude y trampas, llevando a la Universidad a detener las inscripciones.

Ahora, este 31 de julio, la Máxima Casa de Estudios informó sobre un nuevo examen de control presencial para resolver esta situación, dando a conocer cuáles fueron algunas de las trampas que se detectaron por parte de quienes presentaron la prueba.

Revelan trampas detectadas en el Examen de la UNAM

Durante la mañana de este 31 de julio, en conferencia, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el comité a cargo de revisar la situación del examen, compartieron algunas de las trampas que se lograron detectar durante el proceso de selección.

También, se habló de cómo se detectó la ayuda de personas externas para la resolución de la prueba e incluso la suplantación de identidad, cancelando un estimado del 2% de los exámenes durante su aplicación.

“Al tratarse de un examen en línea, se utilizó un modelo de supervisión con inteligencia artificial y verificación humana, que detectó diversas conductas expresamente prohibidas en la convocatoria, entre ellas el uso de teléfonos celulares o la presencia de personas que auxiliaban a las y los aspirantes”. Mencionó Eduardo Bárzana García, integrante del comité

Aunque sobre los aspirantes seleccionados no se ha informado sobre una conducta irregular, sí se reconoce que, en términos estadísticos, “sí hay cambios sustanciales en la distribución general de aciertos”; sin embargo, esto no permite determinar casos individuales irregulares o cómo fue obtenido dicho resultado.

Por su parte, Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la Universidad, también pidió a los aspirantes ser honestos al momento de aplicar el examen de admisión:

“El hacer trampa es algo que no solamente daña a la institución, es algo que daña a la sociedad en su conjunto. Es algo que erosiona el tejido social, es una práctica que debemos desterrar”. Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM

Además, pidió un esfuerzo por parte de las personas que presentarán el examen para confiar en sus conocimientos y no recurrir a trampas o ventajas.

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