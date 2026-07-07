Rachel Moseley concluye su mandato como embajadora de Australia en México; agradece el apoyo recibido durante tres años

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Rachel Moseley. Foto: Gobierno de Australia

Rachel Moseley anunció este lunes su despedida como embajadora de Australia en México, luego de concluir un periodo de tres años al frente de la representación diplomática. A través de un video publicado en redes sociales, agradeció al país por la hospitalidad recibida y aseguró que fue “un privilegio” representar a Australia mientras trabajó para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

“Querido México, con este video me despido hoy como embajadora de Australia. Ha sido un privilegio representar a mi país y fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Gracias por todo”, escribió Moseley al acompañar la publicación.

En un mensaje difundido también por la Embajada de Australia en México, se destacó que la diplomática concluye su mandato después de “tres increíbles años” en el país y se agradeció su liderazgo y compromiso durante este periodo.

Querido México 🇲🇽, con este video me despido hoy como Embajadora de Australia. Ha sido un privilegio representar a mi país y fortalecer los lazos entre nuestras naciones. Gracias por todo. pic.twitter.com/ZgJaqUvSpu — Rachel Moseley (@AusEmbMex) July 6, 2026

Un recorrido por 23 estados de México

Durante el video de despedida, Rachel Moseley recordó algunos de los momentos más importantes de su estancia en México y señaló que tuvo la oportunidad de visitar 23 estados de la República Mexicana, donde encontró disposición para fortalecer la colaboración entre ambos países.

“A los funcionarios de gobierno, instituciones y aliados, gracias por su constante colaboración. Estoy segura de que los vínculos entre nuestros países seguirán fortaleciéndose”, expresó.

La diplomática también destacó el trabajo realizado con empresas australianas establecidas en México y la construcción de puentes con el sector comercial e industrial.

Igualdad de género y pueblos indígenas, entre sus prioridades

En su mensaje, Moseley afirmó que la equidad de género y el apoyo a los pueblos indígenas fueron pilares de la relación bilateral entre Australia y México durante su gestión.

“Me siento muy orgullosa de todo lo que hemos logrado juntos en estas agendas”, señaló.

Asimismo, agradeció a la comunidad australiana residente en México, al personal de la embajada y a todas las personas que colaboraron durante su misión diplomática.

Tres años al frente de la embajada

Rachel Moseley es diplomática de carrera del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia. Fue nombrada embajadora en julio de 2023 y asumió oficialmente la representación diplomática en México en agosto de ese mismo año.

Su mandato concluyó a principios de julio de 2026, después de tres años en los que impulsó el fortalecimiento de la relación bilateral, el comercio entre ambos países, la cooperación educativa y cultural, así como iniciativas relacionadas con igualdad de género, acción climática y colaboración con pueblos indígenas.

Además de representar a Australia en México, estuvo acreditada concurrentemente ante Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Antes de despedirse, la embajadora dedicó un último mensaje de agradecimiento al país.

“Gracias México. Gracias por tu calidez, tu cultura, tu historia y tu deliciosa gastronomía. Estoy segura de que nos veremos muy pronto”.

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