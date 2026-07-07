México investiga si FBI violó su soberanía en captura del “Mayo” Zambada

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Conferencia mañanera del 7 de julio. Foto: Cuartoscuro.

El Gobierno de México investiga si la participación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en la captura de Ismael “Mayo” Zambada, en julio de 2024, representó una violación a la soberanía nacional, luego de que un reportaje mostrara la aeronave utilizada para trasladar al presunto líder criminal como parte de una exposición sobre una operación atribuida a esa agencia estadounidense.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó este martes que el Gobierno federal analiza el caso y que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) pedir información oficial al FBI.

México investiga participación del FBI en la captura del “Mayo” Zambada

Durante la conferencia mañanera de este martes 7 de julio, Sheinbaum Pardo señaló que las autoridades mexicanas buscan determinar si alguna agencia estadounidense participó en territorio nacional durante el operativo que culminó con la detención de Zambada García y de Joaquín Guzmán López, ocurrida en julio de 2024.

La mandataria indicó que, de confirmarse la participación de una agencia de Estados Unidos en esa operación, podrían haberse vulnerado tratados internacionales, además de la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

La SRE solicitó a la FGR requerir formalmente al FBI información sobre su posible intervención, después de que un medio de comunicación difundiera imágenes de la aeronave utilizada en el traslado de Zambada, presentada por esa agencia como parte de una exhibición relacionada con uno de sus operativos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar si existió la comisión de algún delito derivado de estos hechos.

Sheinbaum cuestiona las versiones de Ken Salazar y del FBI

Al presentar una cronología del caso, la mandataria federal y Rosa Icela Rodríguez señalaron que existen versiones contradictorias sobre la participación de agencias estadounidenses.

Recordaron que, tras la captura del “Mayo” Zambada en julio de 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró públicamente que ninguna agencia de su país había intervenido en el operativo.

Sin embargo, el reciente reportaje sobre la aeronave utilizada en el traslado abrió nuevas interrogantes.

“Las versiones son contradictorias. Alguien mintió” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Por su parte, Sheinbaum Pardo cuestionó si la versión difundida en su momento por Ken Salazar corresponde con la información atribuida ahora al FBI sobre el operativo.

La presidenta sostuvo que esclarecer este punto es relevante porque, de acreditarse la participación de una agencia estadounidense sin autorización, podría configurarse una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Constitución, a la Ley de Seguridad Nacional y a otros instrumentos internacionales.

Cronología del caso del “Mayo” Zambada

De acuerdo con la información presentada por el Gobierno de México, los principales hechos son:

Enero de 2023: Ovidio Guzmán es detenido en México.

Posteriormente, es extraditado a Estados Unidos.

Julio de 2024: Ovidio Guzmán obtiene un cambio de medida cautelar en Estados Unidos; ese mismo día Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López llegan en una avioneta a territorio estadounidense para ser detenidos.

Julio de 2024: el Gobierno de México solicita información sobre la posible participación de agencias estadounidenses.

Ken Salazar informa que ninguna agencia de Estados Unidos intervino en el operativo.

Mayo de 2025: ingresan a Estados Unidos 17 familiares de Ovidio Guzmán.

Julio de 2026: Un reportaje muestra que la aeronave utilizada en la captura forma parte de una exposición en la que el FBI la presenta como parte de una de sus operaciones.

Sheinbaum Pardo reiteró que el Gobierno de México busca establecer los hechos y sostuvo que la investigación tiene como propósito determinar si existieron violaciones a la legislación nacional o a acuerdos internacionales, además de esclarecer las contradicciones entre las versiones públicas emitidas sobre el operativo.

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