Reactivan juicio de Emilio Lozoya por caso de Agronitrogenados

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Reactivan juicio contra Emilio Lozoya. Foto: Reuters/Cuartoscuro

El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México ordenó reactivar el proceso penal contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, por el caso de la compra a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, al determinar que no puede beneficiarse del acuerdo reparatorio firmado por el empresario Alonso Ancira.

Tribunal confirma que el juicio contra Lozoya debe continuar

Por unanimidad, los magistrados confirmaron la resolución emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, que el 18 de noviembre de 2025 negó el amparo promovido por Emilio Lozoya y ordenó que el procedimiento judicial continúe.

El proceso penal permanecía suspendido desde hace tres años como consecuencia del acuerdo reparatorio suscrito por Alonso Ancira Elizondo, propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa que vendió la planta Agronitrogenados a Pemex.

¿Por qué Emilio Lozoya no puede beneficiarse del acuerdo de Alonso Ancira?

De acuerdo con el proyecto de resolución elaborado por la magistrada presidenta Lorena Oliva Becerra, el exdirector de Pemex no puede obtener los beneficios del acuerdo firmado por Ancira debido a que el empresario aceptó una obligación mancomunada y no solidaria para reparar el daño.

La sentencia señala:

“En el caso concreto, es posible dividir el objeto de la obligación y, en consecuencia, que en mancomunidad cada deudor pueda cubrir una parte de la deuda derivada de la reparación del daño que, no obstante, sigue siendo común”.

Con este criterio, el tribunal concluyó que la suspensión del proceso penal en favor de Lozoya no debía mantenerse.

El proceso estuvo suspendido desde 2023

El 31 de agosto de 2023, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, suspendió el proceso penal contra Emilio Lozoya al considerar el acuerdo de reparación del daño alcanzado en el caso Agronitrogenados, sin embargo, la nueva resolución determina que dicho beneficio no puede extenderse automáticamente al exfuncionario.

Ancira aún no liquida la reparación del daño

El acuerdo firmado por Alonso Ancira establecía el pago de 216 millones de dólares por la compra-venta a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, cantidad que sería cubierta en tres exhibiciones.

Hasta el momento, el empresario únicamente ha pagado dos parcialidades, mientras que la tercera se encuentra vencida desde hace varios meses, por lo que aún resta por cubrir el 50% del monto comprometido.

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